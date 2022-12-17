恩威並施｜為什麼民青局負責旅館發牌而不是文體旅局呢？

香港管治模式完全具備周星馳風格，配合港產片模式。例如周星馳電影《國產凌凌漆》裏面有一個經典場面，周星馳在袁詠儀的家裏展示他先進的特務武器，有一個表面上是一隻鞋，實質上是風筒，另一個表面上是無線電話，實質上是鬚刨的搞笑場面。現實中，香港政府的政策局也有類似的現象。



例如民政及青年事務局（民青局），大家以為是負責民政及青年事務，但是原來和旅遊直接相關的旅館發牌，也是由民青局負責。為什麼是民青局負責旅館發牌，而不是文化體育及旅遊局（文體旅局）呢？旅館的定義又是什麼呢？

今年新政府班子上台，推行政府部門改革，其實並不完美，出現很多「表面上是電話實質上是鬚刨」的情況。不單只是民青局，其他政策局也有類似的情況出現。而出現民青局管旅館發牌這種狀況，原因就是自回歸以後，香港旅館政策從來沒有作過實質的檢討，並不能配合社會的發展。

疫情後香港要大力推動旅遊業，需要有旅遊配套。從前單一散貨場式、人多取勝的模式已經不合時宜。首先，其他競爭對手，例如新加坡、日本、韓國、大灣區、海南島等地區，在過去十年已經興建了大量旅遊設施，而且十分多元化，高中低不同檔次、不同價位均可選擇。香港在這一方面缺乏一個宏觀藍圖，主要是以「散貨場模式」為核心。

那麼，香港旅遊業將來應該怎樣發展？當旅館、酒店、賓館的牌照條例，仍然停留在九十年代模式的時候，旅遊業又如何會有正常的發展空間？旅館業條例又應該怎樣去改呢？又或者在目前民青局負責範圍之內，還有什麼可以做呢？這個就要去問問民青局局長了。

旅館是旅遊政策的靈魂，旅館不單只有旅館功能。日本、韓國、台灣近年出現了大量鄉郊旅遊模式的旅館，也可以在民宿居住。香港現在是沒有民宿政策的，Airbnb在香港沒有受任何監管。現在的發牌制度並不合理，文體旅局應該帶頭去檢討香港目前的酒店及旅館政策。

鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）推動鄉郊發展，鄉郊發展最好的出路就是發展鄉郊旅遊。鄉郊旅遊需要營地、需要民宿，才能夠把古老的村落活化。沒有民宿政策的配合，沒有相關的食肆政策配合，只會事倍功半。香港是美食天堂，要維持這個美食天堂，旅遊業最重要的是「吃」和「住」。為什麼日本能夠成為旅遊強國？就是因為日本擁有優良的旅館與及餐館。

香港本來是美食之都，但是現在香港的飲食政策由食物環境衞生署負責，整體上政府所有和飲食相關的發牌制度都非常落伍落後；而且十分不環保。其實只要從政府發牌制度落手，廚餘回收作適當的調整，便可落實執行。

回到旅館政策，香港需要建立一個立體多元的政策，在價位上，高中低均有，在形式上，不單只是冷氣式酒店，而應該多元化，例如推出更多像大澳文物酒店、荔枝窩客家生活體驗村等不同模式的旅館。

香港擁有世界三大品牌酒店︰半島酒店、文華酒店、瑰麗酒店，均是由香港人管理，其實他們應該出謀獻策，為如何更新香港的酒店旅遊業建言，像泰國一樣，創造一個富活力的旅遊業。未來的地產模式也可以結合鄉郊休閒模式，不單只是目前這種「豪宅化」住宿。佔全港土地百分之八十的郊野具豐富資源，應該好好結合和運用。但是目前首要的問題，就是如何令一個風筒變成一個真正的風筒，一個鬚刨變成一個真正的鬚刨，而不是繼續容忍表面上是吸塵機，但實質上是一部焗爐的奇怪現象。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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