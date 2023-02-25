蔡天鳳案｜十年兩碎屍案　大角咀周凱亮肢解雙親轟動　改編成電影

名媛蔡天鳳Abby Choi遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，全城震驚。翻查資料，香港過去十年曾發生兩宗碎屍案，其中2013年大角咀肢解父母案後被改編拍成電影《正義迴廊》，而對上一次碎屍案則在2017年發生，一名12歲女童在旺角劏房疑被生母殺害並碎成11份，散落在劏房各處。



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根據資料，除今次蔡天鳳碎屍案外，本港過去十年共發生兩宗碎屍案件，最轟動是大角咀肢解父母案。事發於2013年3月，當時29歲的周凱亮哄騙父親周榮基及母親蕭月兒到大角咀海興大樓參觀新居，其後殺害兩名六旬父母，利用多日進行分屍，更將父母頭顱放置在雪櫃中。

周凱亮其後報警稱父母在內地外遊失蹤，更高調接受傳媒訪問、向外界求助，直至他在WhatsApp群組自爆殺人後，警方上門調查將其拘捕。據法庭資料，周認為自己一生失敗源於父母，最終他被法庭裁定謀殺罪成被判終生監禁，其友謝臻麒謀殺罪名不成立，非法處理屍體罪成判囚一年。案件亦被改篇成電影《正義迴廊》，於去年上映。

大角咀肢解父母案被改編成電影《正義迴廊》。（電影公司提供）

另一宗碎屍案則發生在2017年12月，當時37歲曹姓女子涉謀殺12歲親生女兒。警方事發當晚接報到達旺角廣東道一個劏房單位，惟曹女不肯與警方合作，警方逐破門入屋，在單位浴室企缸位置及現12歲女童屍體，其屍身被肢解，頭顱、內臟及其他肢體分離被放置在劏房不同位置，血水未能沖走，更倒灌令單位水浸。

據警員在法庭作供透露，趕至現場時房內一片凌亂，被水掩浸，浴室企缸有血水，水中浸著一些殘肢。此外，浴室的馬桶內有不完整的頭顱和部份腦袋，並混有類似辣椒的物體。當時電飯煲亦在浴室，煲內亦有部份頭顱。另外，有內臟在一張反轉的凳子上，脾臟等器官以及一些肌肉則在洗手盆。而該些殘肢都屬於死者。

▼2017年12月 旺角劏房弒女碎屍案▼



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除上述兩宗案外，2008年亦發生一宗震驚全港碎屍案，事發於當年4月，新來港17歲少女王嘉梅被發現失蹤，家人報案被揭發王女疑以援交賺錢。警方調查後拘捕24歲男子丁啟泰，他涉在網上認識王女並相約她到深水埗石硤尾一套房進行性交易，期間將她殺害並碎屍。

媛交少女王嘉梅被殺的案件，去年被拍成電影《踏血尋梅》。（踏血尋梅facebook)

據報道，兇手將死者的肉及內臟沖入馬桶，頭部發身體則放在發泡膠盒再坐巴士到九龍城碼頭拋至海中，人骨則混入石硤尾街市肉檔充當豬骨，發現時相信部份人體已被賣出。案件亦被改編成電影《踏血尋梅》，更獲得香港電影金像獎包括最佳男女主角、最佳男女配角等7項大獎。

▼名媛蔡天鳳碎屍案▼

