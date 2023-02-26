陳茂波：Web 3業界人士回港探索機會　信香港未來有突出成效

最新一份《財政預算案》已於周三（22日）出爐，財政司司長陳茂波今日（26日）出席活動再次為預算案道解說，提及本港在綠色科技和金融產業方面做得不錯，未來發展機會十分龐大。另外，他指出，自去年10月虛擬資產在港發展的政策宣言發表後，不少第三代互聯網（Web 3）行業人士回港探索機會，相信香港在這個領域會有較突出的成效。



財政司司長陳茂波今日（26日）出席特許公認會計師公會舉辦的ACCA公益關愛日2023開幕典禮。（政府新聞處）

陳茂波今日（26日）出席特許公認會計師公會（ACCA）、公益關愛日2023開幕典禮表示，香港作為國際金融中心，金融服務佔本地生產總值22%以上，但僱用的勞動人口只有7%。他說，要整個社會都能更好受惠、年青人有更多新的事業發展和向上流的機會，就需要提升產業結構，故此《財政預算案》創科方面的着墨比較多。

陳茂波表示，現時全世界尚未有地方將自己定位成國際綠色科技和金融中心的領導者，香港在這兩方面做得不錯，深信在大家共同努力下，香港的發展機會十分龐大。他又提及，自去年10月發表了有關虛擬資產在港發展的政策宣言後，很多在外並身處第三代互聯網（Web 3）行業的朋友都來到香港探索機會，有些甚至已經開始遷移過來，相信香港未來在這個領域會有較突出的成效。

▼2月22日 財政司司長陳茂波公怖新一份財政預算案▼



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陳茂波續指，數字經濟發展是整個世界的大潮流，就如交通基建一樣，認為數字經濟搞得好，就是助力整個經濟和商業社會搭好基建，讓其四通八達。

陳茂波：五年來少收了千多億稅項

陳茂波表示，近幾年的《預算案》，政府都盡能力所及，照顧社會上有需要的人，公益關愛日幾個受惠機構所涉獵的範圍，例如支援有學習困難的小朋友、支援長者等，香港都為之配備了資源。他續指，政府也盡可能減輕中產人士的稅務負擔，幾年以來，父母和子女免稅額有所增加；供樓利息扣稅期間延長；買相關退休產品，亦可以扣稅，並指五年下來，政府少收了千多億的稅項，希望整個社會和經濟都發展得好，同時中產和基層的朋友都能多受惠。

▼2月22日 財政預算案重點▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

