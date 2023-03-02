01專訪盧寵茂｜回應改圖潮文　開腔談與特首關係：分飾好人衰人

去年七一新政府上任後，特首李家超和醫務衞生局局長盧寵茂的關係，常被人議論。全因盧寵茂多次公開捍衛防疫限制後幾日，李家超就馬上公布放寬。網上更有人以此開玩笑，說「當你工作不如意、覺得被上司針對的時候，就要想想我們的醫務衞生局局長」。

盧寵茂接受《香港01》專訪，笑說不會因此生氣，與特首關係猶如家庭的中父母，「一個做好人、一個做衰人」，他強調特首充分尊重他的意見，「是政府的一個決策，因為我們只是一個政府。」



醫務衞生局局長盧寵茂，在3月1日口罩令解禁首日，接受《香港01》專訪，除了展述新冠防疫政策，還大談與特首李家超的關係。（余俊亮攝）

新一屆政府上任後，適逢香港疫情放緩，特首李家超亦逐步放寬防疫限制，不過坊間卻傳出盧寵茂不同意。例如去年9月，彭博通訊社指李家超傾向11月取消入境人士酒店隔離措施，但盧寵茂希望收緊。當時盧寵茂撰文反駁，狠批報道如宮鬥劇《延禧攻略》，事實不重要，而編劇成功了。

二人的關係卻繼續成為市民茶餘飯後的話題，例如12月11日，盧寵茂建議繼續保留安心出行應用程式；但12月13日李家超宣布翌日停止掃描安心出行，取消黃碼。

到12月24日，盧寵茂在電台節目說一老一幼疫苗接種率仍偏低，不應取消疫苗通行證；但12月28日，李家超即宣布取消疫苗通行證。

2月28日，行政長官李家超與醫務衞生局局長盧寵茂一同見記者，李家超宣布翌日解除口罩令。（盧翊銘攝）

網上更流傳以特首與局長關係開玩笑的潮文：

當你工作不如意、覺得被上司針對的時候，就要想想我們的醫務衞生局局長。 網上潮文

盧寵茂接受《香港01》專訪時，被問及潮文，他笑稱沒看過，不過不會生氣，「筆在他們那裏，口在他們那裏，我覺得生氣無謂，各人有表達意見的自由，不過他們所說是否真的，是另一件事。」

他說與特首有非常多溝通，去年7月1日至現在的防疫政策，都是充分討論得出來的，「特首去宣布，我們去解釋細節。」

盧寵茂稱以一個不太正確的比喻，形容他與上司李家超的關係，就似家庭中父母，「一個做好人，一個做衰人。」（資料圖片 / 盧翊銘攝）

對於二人的關係，盧寵茂如此形容：

我用一個比喻……層次上有點不對，永遠有一個做好人，一個做衰人，好似家庭中的父母，可能一個講出來的時候緊一點，另一個鬆一點，然後大家最終是一致的，政策是一致的。 盧寵茂

潮文提及上司，他就這樣說上司：「當然特首是我上司，毫無疑問。特首很充分尊重我們醫務衞生局提出的意見，當然層次方面，醫務衞生局從醫療衞生角度去看，特首是更高層次。我可以強調，我們所有建議，特首都是很重視，最終與我們充分討論得出的決定。」

面對猜測，他認為事實可證明一切：「之前其他人怎麼說都沒有用，事實證明，我們每一步，方向很穩定，沒有走回頭路。我們每一個決定都是經過充分討論，是政府的一個決策，因為我們只是一個政府。」