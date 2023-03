01專訪盧寵茂｜除罩後首受訪　拒做歷史學家評過去　稱會持續檢討

香港3月1日撤銷口罩令,意味所有疫情下社交距離措施結束,同日醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪,是首個除罩訪問。回顧三年疫情,他說不喜歡做歷史學家,不願事後孔明評論上屆政府政策。

對於獨立調查的呼聲,他與特首李家超和整個政府立場一致,均不贊同,他說政府會在不同範疇去作總結及檢討,市民會看到。



醫務衞生局局長盧寵茂,在3月1日撤銷口罩令首日接受《香港01》專訪,回顧三年抗疫,他不願做事後孔明去評論上屆政府做法。(余俊亮攝)

除下口罩呼吸到新鮮空氣 終於走出疫情

新冠肺炎疫情減退,口罩令3月1日亦正式撤銷,醫務衞生局局長盧寵茂同日接受《香港01》訪問時亦除下口罩,「今早起身,特別是出門口一剎那,呼吸到新鮮空氣,加上別人可以見到我的笑容,都非常開心。希望所有市民同我同一感受,我們終於走出疫情。」

他認為口罩令等社交距離措施,是非常時期的手段,故撤令顯示香港已正式復常,相信對全港而言都是值得高興的事。

首兩年防疫成功 抵住高死亡率毒株

口罩令正式撤銷,意味着所有社交距離措施亦已畫上句號。回顧過去三年防疫措施,盧寵茂認為,當新冠病毒襲港時,大家對病毒的理解不多,故政府一直是以「摸着石頭過河」的態度決定措施,強調「快可能快一點到岸,但有可能摸不對石頭,就會出問題。」

他指出,此態度亦令港府在疫情頭兩年防疫上十分成功,疫情未有出現大爆發,如疫情當時失控,因應當時的病毒株的致病率,死亡率一定較現時高。

長者疫苗接種率低耿耿於懷

不過,盧寵茂續指,前兩年抗疫的成功,亦是去年初疫情在港大爆發的原因之一。他解釋,本港頭兩年疫情未有出現大爆發,令不少人有錯覺不需要接種疫苗,直至去年年初變種病毒株Omicron來襲,長者疫苗接種率仍然不高,才會令疫情可以在短時間內奪走近萬人性命,「我們是『victim of our own success』(自身成功的犧牲品),因為我們成功,所以我們這麼失敗。」

他同意港府應就推展疫苗接種汲取教訓,對此事至今仍耿耿於懷,因即使經過幾波的疫情,現時長者第三針的接種率仍然不高,期望日後相關接種率可以提升。

2月28日,行政長官李家超宣布翌日起解除口罩令,是本港最後一個社交距離措施,醫務衞生局局長盧寵茂亦在記者會上解釋政策。(盧翊銘攝)

拒事後孔明 稱會向前看

去年此時,是本港疫情最嚴重的時候,當時爭論是否全民檢測、承認快測、居家隔離,當局更讓市民去急症室,寒風冷雨下,長者要在醫院外等幾日幾夜的場景,不少香港人歷歷在目。

盧寵茂拒絕評論上屆做法,「事後孔明是很容易,毫無疑問任何事都可以有改善的空間。我不是一個喜歡做歷史學家去看回過去的事。其實現屆政府上任後,已不斷做應對措施。用今日角度批評昨日發生的事,不是很公道,我會向前看。」

3月1日解除口罩令首日,醫務衞生局局長盧寵茂到《香港01》新聞部接受訪問,是他首個除罩訪問。(余俊亮攝)

稱檢討正在進行 適當時候市民會看到

籍新冠肺炎已走到尾聲,不少政府顧問團專家亦都開腔期望可設獨立調查委員會去檢討過往政策,惟特首李家超已拒絕相關建議,盧寵茂與特首和整個政府的立場一致。

不過,過往本港經歷大型傳染病都會設委員會檢討疫情應對,當中沙士時期更是設立三個調查委員會,為何新冠疫情卻反對?他解釋,每個時期都有不同的方法,沙士時只維持了六個月已完結,但新冠疫情至今三年仍未能畫上句號,加上停頓下來去做檢視所需的人力物力都很多,「用一個持續改善、分開的形式,可能成本效益會更好。」

他又強調,政府會在不同範疇去作總結及檢討,而香港是非常透明的城市,檢討的成果最終一定會向市民交代,「檢討正在進行,香港各方面都好透明公開,如果有這些檢討,我相信在適當時候、適當方法,市民會看到。」