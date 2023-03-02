口罩令取消｜護膚預約增逾一成　業界指美容師慣戴罩幫客做Facial

本港取消歷時長達959日的口罩令，港人終可自由選擇「除罩相見」。美容業總會創會主席葉世雄今（1日）於電台節目表示，客人預約美容及護膚療程增多，生意額增一至兩成，整體氣氛向好，「希望可以拾級而上，追返疫情前水平。」

他又指，雖然口罩令取消，但員工為客人護膚美容時一般仍會戴口罩，但休息或候召時則予他們自行決定。



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美容院嚴格清潔消毒

葉世雄在港台《千禧年代》指，員工或美容師進行療程時一般均會戴上口罩，至於休息或候召時，則會予員工自行決定佩戴與否。

自港府撤銷檢疫令後，確診者可正常外出，加上現時取消口罩令，被問到會否擔心有確診客人光顧導致美容院有個案爆發時，他則指不太擔心，因過往亦絕少美容院感染個案，且美容師會戴上口罩，亦有嚴格的清潔消毒。

人手較緊張

自口罩令取消後，他說客人預約美容療程增多，亦有久未預約客人重新查詢服務，業界氣氛向好，生意額增一至兩成，「反彈就唔敢講，希望可以拾級而上，追返疫情前水平。」不過，他說，疫情時業界流失不少員工，現時人手較緊張。

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