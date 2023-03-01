口罩令取消｜逾半人上街仍戴口罩　有市民料需時一年才改變習慣

歷時近千日的口罩令今日（1日）起撤銷，不少市民均表示期待已久，惟記者中午到尖沙咀一帶巡視，依然是以戴口罩的人佔多。有不戴口罩的市民認為，港人始終習慣要戴口罩的生活，短期內都不會改變習慣，估計可能要一年時間，才會回復到疫情前的情況；有戴着口罩外出午膳的市民則表示，會視乎情況而決定戴或不戴，回到辦公室後亦會除下口罩。



黃先生及李小姐一行三人均沒有戴上口罩，他們亦指辦公室不少同事亦沒有戴口罩。雖然撤銷口罩令，但街上不少人仍戴口罩，黃先生認為是出於習慣，「有戴開都唔會改變習慣。」

他又預期，短時間內不會回復至疫情前社會上人人不戴口罩的情況，「覺得要一年。」黃先生又認為戴口罩的意義不大，「覺得冇咩作用」，所以不會再戴口罩，李小姐則說，「病咗會戴嘅。」

郭小姐與石小姐及其他同事一行四人出外午膳時，除郭小姐外其他3人都有戴上口罩，她們指今早見到不少人都仍然戴口罩，認為是預期之內。戴口罩的石小姐指，在人多的地方會繼續戴口罩，到了人少的地方便會除下。郭小姐則沒有戴上口罩，「香港我諗outdoor都ok。」她指在室內及人多的地方便會戴回口罩。

郭小姐又指出街上不少人都戴上了口罩，認為是出於習慣，「都習慣咗，戴咗三年。」她又認為口罩令的撤銷較想像中慢，「本身諗住過完新年差唔多。」

本來沒戴口罩的梁先生在接受訪問前特意戴上口罩，笑指以免被人認得。梁先生指，今日在街上可見戴口罩與不戴口罩的人大約是「一半一半」，他認為病毒的傳染力強，所以不少人都依然選擇戴着口罩。而他則會視乎情況而決定，「人多、搭車，我就一定戴，人少睇地方就唔使。」他個人傾向亦是盡量不戴口罩，「唔戴就好啲囉，講嘢都清楚啦係咪先，同埋睇個樣有時都唔知認唔認到我，驚又認錯人你話係咪。」