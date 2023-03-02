法國進口Casino玻璃瓶裝乳酪或含玻璃碎　食安中心指示下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）表示，一批法國進口的「Casino」玻璃瓶裝乳酪可能含有玻璃碎片，呼籲市民不要食用，如業界持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食安中心今日（2日）表示，一批法國進口的「Casino」玻璃瓶裝乳酪可能含有玻璃碎片。（網上圖片）

食安中心發言人指，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指一批來源地為法國進口、此日期前最佳為2023年3月16日的「Casino」玻璃瓶裝乳酪，可能含有玻璃碎片。發言人指，得悉事件後，中心隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現百佳超級市場曾進口受影響批次的有關產品。

產品資料：

產品名稱：Casino Glass Jar Yogurt – Vanilla

品牌：Casino

包裝：4x125克

來源地：法國

此日期前最佳：2023年3月16日

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司



食安中心指一批法國進口的「Casino」玻璃瓶裝乳酪可能含有玻璃碎片，呼籲市民不要食用。（資料圖片）

發言人指，進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。

發言人續呼籲，市民如購入受影響批次產品應停止食用，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。