口罩令取消｜美容院老闆按樓捱過寒冬　顧客爭護膚本周預約爆滿

疫情肆虐三年，長達959日的口罩令終在今（1日）撤銷，為美容業界帶來久違的喜訊。有美容院負責人去年積蓄耗盡後，抵押樓宇借貸200萬元，終支撐至全港脫罩之日，形容為「開心過新年」。

同時顧客亦渴望以最美麗的外貌示眾，她表示，自政府公布措施後反應熱烈，本周末的預約全已滿，整個三月晚上預約亦同樣爆滿。「大家好想快啲除口罩，琴日開始問護膚捷徑，想畀人讚靚咗、後生咗。」



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本周預約全部爆滿︰開心過新年

美容院在過去三年受停業影響，大受打擊，業界更估計涉及本港8萬人家庭的生計。NU DERMA美容院負責人陳雪茹去年曾向《香港01》表示，在耗盡12年營業積蓄後，已抵押樓宇借貸200萬元，支付租金等開支。她當時面對龐大壓力，曾瀕臨精神崩潰，只能靠跑步調節心情。

不過「守得雲開見月明」，她表示，政府昨日公布撤銷口罩令後，顧客的反應熱烈，即日至本周末的預約全滿，接下來整個月晚上的預約同樣已滿。根據多年營運經驗，農曆新年過後的月份為淡季，故她對於生意恢復形容「開心過新年」，並指「大家好想快啲除口罩，琴日開始問護膚捷徑，想畀人讚靚咗、後生咗。」

NU DERMA美容院負責人陳雪茹，停業14日將導致每間分店損失40至50萬元。（資料圖片／張浩維攝）

顧客爭相預約去黑頭、去色素療程

陳雪茹透露，近年港人熱愛行山，長期在烈日照射下，臉部色素會出現不勻及長有暗粒。至於受口罩保護的皮膚則容易長出油滋粒，因此不少顧客爭相預約去黑頭、去色素等療程。此外她亦提早營業一個小時，以便顧客到訪，並期望將來可恢復至疫情前的營業時間。「琴日啲客好心急，佢哋終於可以搽返唇膏喇！」

去年她曾透露，旗下有三分一的按摩師，已選擇離港返回內地或決定轉行。她表示，自從中港恢復開關後，大部份已返港復業，故人手暫時足夠。但她估計隨著社會復常，將需要聘請更多員工，會繼續勸喻對美容業失去信心的同事重操故業。

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不需再購一次性用品 節省一成開支

另一個好消息是，疫情過後美容院不需再購入大量一次性用品，例如紙拖鞋、床單、毛巾、保護衣物等。她估計可節省一成開支，亦能減少浪費，不過，她相信初期仍有部份顧客堅持使用，「要慢慢搣甩個習慣」，稱會保留少量相關用品。

問到價錢方面，陳雪茹表示業界競爭激烈，加上近年運輸成本飆升兩至三成，因此不敢加價。但她笑指，其實由去年底開始，營業額已回復疫情前的七成，但目前本港經濟仍然在復蘇，「都唔敢諗追得返過去三年嘅損失。」

美容業總會創會主席葉世雄。（資料圖片／江智騫攝）

業界料年底生意才回復疫前水平

美容業總會創會主席葉世雄表示，口罩令撤銷對業界只有利沒有弊，認為可增加顧客護膚的動機。但他不敢過份樂觀，指仍要逐步「拾級而上」，預料業界生意額最快在年底，才可恢復至疫情前的水平。「睇唔到係有爆發性增長。」

他解釋，首先本港經濟仍需時間復原，而過去數年不少顧客移民，該批熟客難以即時補充。但他讚揚政府續派消費券，帶動社會消費的氣氛，美容院亦能藉著消費券推出新優惠。「唔好話幾千蚊有幾多落我哋袋，最緊要刺激到市民，派總好過唔派，一定贏嘅。」

三年間熟客移民 200店流失

不過疫情肆虐三年，他估計約有200間美容院已流失，但相信租金相較疫情前回落，部份同業為爭奪市佔率重開分店。但他形容業界為「蠟燭兩頭燒」，面對顧客流失及人手不足，需提高一成薪金作增聘，以致經營成本提升，成為業界復常的兩大障礙。