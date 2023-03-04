口罩令取消｜Carousell網店清貨$1個　白色「蟹貨」店主：停返貨

疫情肆虐逾3年，口罩令終在本周三（1日）取消，不少口罩店破底價散貨，多買多送。網上亦出現相同情況，交易平台Carousell有多間網店以1元出售KF94口罩，並以「抵買到傻」、「清貨」等字眼作招徠，買滿一定金額更包智能櫃寄取費用。部份熱門顏色如粉紅色已剩下少量，但白色仍有大量存貨，有網店店主說：「我諗住賣晒手頭上嘅現貨，都唔再返貨㗎喇。」



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網店標榜「抵買到傻」 買滿$200包寄到智能櫃費用

口罩令取消翌日（2日），網上交易平台Carousell現已有數間網店，以低至每個1元出售口罩，其中一間更在標題寫上「抵買到傻」作招徠。其介紹指，該款內地製造的KF94口罩，一包10個裝，共有14種顏色可供選擇，生產日期為2月15日，保質期為1年。

記者以顧客的身份查詢，當時店主表示深灰色只剩下最後50個，淺灰色則仍有230個，若買滿200元包智能櫃寄取費用，毋須到港鐵站交收。被問到過一段時間下單，屆時會否已清貨，店主則說：「我諗住賣晒手頭上嘅現貨，都唔再返貨㗎喇。」

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白色成「蟹貨」 粉紅色口罩熱賣

另一間網店的口罩同樣標價每個1元，標題直接寫上「清貨包順豐」。其介紹指，該款韓國製造的獨立包裝的KF94口罩，可媲美Arte品牌，使用透氣物料，適合春夏季佩戴，保質期至2025年12月，獲韓國食品及藥物管理局認證。

不過經詢問下，價格並非確實低至1元，買滿100個索價130元（即1.3元1個），買滿200個則為250元（即1.25元1個），包順豐智能櫃費用；至於散買最少30個收45元，但不包運費。店主指，白色仍有大量存貨，粉紅色則剩下最後50個，可混合購買兩款不同顏色的口罩。

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Carousell提醒用戶交易前檢查賣家評價

Carousell提醒，用戶在交易前，最好預先瀏覽用戶的個人資料及評價，於傾談過程中保持警惕，若賣家過於進取，不斷催促對方盡快付款或交收，則需格外留神。交易時應選擇在公共場所面交，並即時檢查交易記錄，若感到不尋常，要相信自己的直覺，應馬上終止交易。

Carousell亦提醒，最近釣魚騙案有所增加，有偽冒「Carousell」的網站及短訊以假亂真，強調不會以短訊形式，向用戶發送任何連結，並不會引導至其他網站要求填寫電子郵件、密碼、信用卡及電話等個人資訊。

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