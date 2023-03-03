基華小學爆腸胃炎　校方要求活力午餐驗飯盒　衞生署：與飯盒無關

位於九龍塘的中華基督教會基華小學昨日（2日）懷疑爆發急性腸胃炎個案，涉及27名學童，其午膳供應商為早前爆發食物安全問題的大家樂旗下公司「活力午餐」。雖然衞生防護中心表示經初步了解，個案與進食共同食物或飯盒無關，但該校昨日通告指，已聯絡供應商「活力午餐」要求將周三（1日）的午膳飯盒樣本進行化驗，而涉及個案的不適人數亦增至44人。《香港01》正就事件向大家樂及校方查詢。



▼2月22日 「活力午餐」恢復午膳供應▼



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中華基督教會基華小學昨日（2日）發出通告，指接獲學生家長通知，有44名學生出現嘔吐及腸胃不適的徵狀，不能回校上課。校方為此於昨日及今天（3日）要求全校學生必須佩戴口罩回校，以減低傳播的風險，課室窗戶及抽氣扇保持開啟，加強空氣流通。

該校亦已聯絡供應商「活力午餐」，要求將周三（1日）的午膳飯盒樣本進行化驗，並稍後書面通知學校有關化驗結果。

衞生防護中心已到校視察 初步懷疑爆發急性腸胃炎

衞生署衞生防護中心醫生及護士已到校視察環境，初步懷疑學校爆發急性腸胃炎，但仍有待確實，正在調查個案。通告指，學校已按中心人員指示，加強校內的清潔及消毒工作，並已安排清潔公司，於放學後立即進行深層消毒清潔全部課 室、特別室、洗手間、樓層及走廊等範圍。

衞生防護中心：與進食共同食物或飯盒無關

就相關個案，衞生防護中心稱急性腸胃炎常見由病毒引致，例如諾如病毒和輪狀病毒，病毒可透過直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。經初步了解，昨日公布的急性腸胃炎個案與進食共同食物或飯盒無關，衞生防護中心已排除食物中毒的情況。

「活力午餐」早前屢被爆出有學生進食其午餐飯盒後不適，食環署之後檢視其所有產製工序及深層清潔消毒廠房，並檢驗飯盒樣本及環境樣本，化驗結果全部合格。「活力午餐」於上月22日恢復供應飯盒予各學校，當時承諾會把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，以加強監控。

▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼

