基華小學爆腸胃炎　校方要求活力午餐驗飯盒　衞生署：與飯盒無關

撰文：陳葆琳
出版：更新：

位於九龍塘的中華基督教會基華小學昨日（2日）懷疑爆發急性腸胃炎個案，涉及27名學童，其午膳供應商為早前爆發食物安全問題的大家樂旗下公司「活力午餐」。雖然衞生防護中心表示經初步了解，個案與進食共同食物或飯盒無關，但該校昨日通告指，已聯絡供應商「活力午餐」要求將周三（1日）的午膳飯盒樣本進行化驗，而涉及個案的不適人數亦增至44人。《香港01》正就事件向大家樂及校方查詢。

▼2月22日　「活力午餐」恢復午膳供應▼

+14

中華基督教會基華小學昨日（2日）發出通告，指接獲學生家長通知，有44名學生出現嘔吐及腸胃不適的徵狀，不能回校上課。校方為此於昨日及今天（3日）要求全校學生必須佩戴口罩回校，以減低傳播的風險，課室窗戶及抽氣扇保持開啟，加強空氣流通。

該校亦已聯絡供應商「活力午餐」，要求將周三（1日）的午膳飯盒樣本進行化驗，並稍後書面通知學校有關化驗結果。

衞生防護中心已到校視察　初步懷疑爆發急性腸胃炎

衞生署衞生防護中心醫生及護士已到校視察環境，初步懷疑學校爆發急性腸胃炎，但仍有待確實，正在調查個案。通告指，學校已按中心人員指示，加強校內的清潔及消毒工作，並已安排清潔公司，於放學後立即進行深層消毒清潔全部課 室、特別室、洗手間、樓層及走廊等範圍。

衞生防護中心：與進食共同食物或飯盒無關

就相關個案，衞生防護中心稱急性腸胃炎常見由病毒引致，例如諾如病毒和輪狀病毒，病毒可透過直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。經初步了解，昨日公布的急性腸胃炎個案與進食共同食物或飯盒無關，衞生防護中心已排除食物中毒的情況。

「活力午餐」早前屢被爆出有學生進食其午餐飯盒後不適，食環署之後檢視其所有產製工序及深層清潔消毒廠房，並檢驗飯盒樣本及環境樣本，化驗結果全部合格。「活力午餐」於上月22日恢復供應飯盒予各學校，當時承諾會把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，以加強監控。

▼2月17日　直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼

+3
活力午餐｜今恢復供應　爆食物中毒小學職員試食　家長仍擔心送飯活力午餐︱明恢復送飯　飯商派員到有學生疑食物中毒小學餐前試食活力午餐周三恢復飯盒供應　即日起每日生產飯盒將抽樣化驗活力午餐｜交報告稱已加人手　食環署未來數日續巡查廠房確保衞生活力午餐｜食環署上周收多校投訴飯盒　指示立即停止供應相關食品
活力午餐
食物安全
衞生署
衞生防護中心
腸胃炎
我主場
01 Video