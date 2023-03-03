盧寵茂稱公私營醫療系統雙軌制互相補足：「殊途同歸　目標一致」

養和醫療集團今（3日）舉行李樹芬醫學基金會全新標誌牆揭幕儀式，紀念基金會成立60周年。擔任主禮嘉賓的醫務衞生局局長盧寵茂指，公私營並行的雙軌醫療制度應互相補足，包括公營醫療系統為市民提供安全網，令他們不會因為經濟能力而未獲適切治療，私營醫療系統則提供一個選擇讓有經濟能力市民接受優質服務：「有啲人話雙軌係分道揚鑣，但我會話係殊途同歸，目標一致。」



醫務衞生局局長盧寵茂(中)3月3日出席養和醫療集團李樹芬醫學基金會全新標誌牆揭幕儀式時表示，公私營醫療殊途同歸，目標一致。(歐嘉樂攝)

盧寵茂出席養和醫療集團李樹芬醫學基金會全新標誌牆揭幕儀式時指，香港擁有公私營並行的雙軌醫療制度，公立醫療讓市民不會因經濟而未能得到適切治療，私營醫療提供選擇予有經濟能力的市民：「有啲人話雙軌係分道揚鑣，但我會話係殊途同歸，目標一致。」

盧寵茂又引用李樹芬的信念「Leave the world richer」，形容「richer」是指令世界變得更健康、美好和豐盛，比初來時更美好：「我相信呢個係全香港所有醫學界同事同一理念，簡單啲講，健康香港、健康中國、健康世界。」

養和醫院院長李維達表示，李樹芬醫生成立目標是希望減輕疾苦及造福社會，養和至今已捐出超過億港元支持兩間本地醫學院設立多個教授席，以及提供實習機會，協助他們取得專業資格。