胡英明專訪｜籌備廉政學院料明年成立　「四大支柱」培訓反貪人員

今屆政府強調盡力向世界「說好香港故事」，廉政專員胡英明接受《香港01》專訪時，指廉政公署絕對有潛能對外輸出香港廉潔文化，署方正籌設「香港國際廉政學院」，透過「四大支柱」，即為國際反貪人員提供訓練課程、針對香港公私營機構反貪課程、設平台與海外分享反貪成果並交流研究、以及提供課程資歷架構認證，建立反貪教育基地。



胡英明表示，計劃獲特首李家超大力支持，目標明年廉署成立50周年之時，在第八屆廉政公署國際會議中正式對外宣布成立。他指首階段會整合內部原有人手、硬件及資源推行，「唔需要畀幅地我重新起個院，唔好搞呢啲住，咁樣有排都搞唔掂。」



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邀東南亞國家反貪執法機構來港上課程一舉兩得

香港自去年底起，陸續走出新冠疫情，恢復與國際聯通。胡英明接受《香港01》專訪時表示，去年第四季起重啟外訪計劃，包括往新加坡、泰國及馬來西亞等國家開會，重新與國際聯絡、執法協作及交流培訓，並於去年12月邀東南亞國家反貪執法機構參加由廉署主辦的財務調查專業課程，形容反應及成果較預期好。

反貪人員除咗上堂，仲可睇到香港復常情況……好多人喺Facebook、KOL Sell返香港呢段時間情況點，好正面。 廉政專員胡英明

設立「香港國際廉政學院」獲李家超加持

他指過往廉署的反貪課程受國際歡迎，名額緊張又容易爆滿，與外國接觸後，認為廉署有潛能去做更多，輸出香港的廉潔文化。他透露，正整合現有資源及設施，構建一個「香港國際廉政學院」，亦已與特首李家超討論，獲對方大力支持，並稱有助推廣香港及國家反貪工作。

胡英明稱學院共有「四大支柱」，包括為國際反貪機構人員提供有系統、專門性、策略性及持續性反貪訓練課程。（盧翊銘攝）

3月尾試辦銀行業管理人員反貪專業課程

對於廉政學院的願景，胡英明表示，學院共有「四大支柱」，第一是會為國際反貪機構人員提供有系統、專門性、策略性及持續性反貪訓練課程，提升他們的反貪能力；二是為香港的公營及私營機構人員提供專門及針對性，切合不同行業部門的反貪訓練課程，包括3月尾將試行銀行業管理人員反貪專業課程，為期兩日。

至於第三支柱，他指學院可成為一個平台，讓海外機構人員了解香港及國家在反腐敗工作的決心及成果，分享資訊，並同時讓不同專家就反貪研究進行交流；第四則是會積極探討為學院的課程提供資歷架構認證，首先會由廉政人員入職訓練開始，其後再擴至其他課程。

明年成立50周年 廉政學院成焦點

胡英明表示，廉署今年會密鑼緊鼓作籌備，包括做些標誌性項目優化，打好「根基」後，期望配合明年廉署成立50周年這個大里程碑，在第八屆廉政公署國際會議正式對外宣布成立。他說，現計劃利用內部資源及人手分階段去做，包括目前北角總部及屯門訓練營，「唔需要畀幅地我重新起個院，唔好搞呢啲住，咁樣有排都搞唔掂」，待成效彰顯後適時爭取更多資源。

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預料胡英明今年將接替前廉政專員白韞六，擔任國際反貪局聯合會主席一職，他稱正部署9月份接任，去年起已與現時執行委員會成員開始聯絡，部份成員4月來港開會，聯合會亦可與廉政學院有協作，形容是一個挑戰，「廉署咁多年都同國際多年保持良好關係。」