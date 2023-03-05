調查發現七成人不自知高脂、高血糖　機構憂危害健康　提護腎八招

「第18屆世界腎臟日暨第3屆香港腎臟日」今日（5日）於赤柱露天廣場舉行，主題為「健康護腎 尋四隱患」，當中「四隱患」分別為過重或肥胖、高血壓、高血糖及高血脂。

主辦機構指，今年2月為1,661名市民量度體重指數、量血壓、驗血糖及血脂，發現有不少隱性患者，當中隨機高血脂不知情者佔73%、隨機高血糖不知情者佔68%、隨機高血壓不知情者佔 56%，及體重過重或肥胖不知情則佔 36%。機構指，即使「高少少」亦是問題，提出護腎八貼士，包括多運動等。



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是次活動由香港腎臟基金會、香港腎科學會、香港腎科護士學會合辦，主辦方於今年2月在領展屬下的五個商場，派出多位腎科醫生及護士到場，成功為1,661名市民量度體重指數、量血壓、驗血糖及血脂。檢查結果發現有不少隱性患者，隨機高血脂不知情者有73%、隨機高血糖不知情者有68%、隨機高血壓不知情者有56%，及體重過重或肥胖不知情則有36%。接受檢查的市民年齡中位數為65歲，男士佔31%，女士佔69%。

醫院管理局行政總裁高拔陞指，腎病靠靠治療不能完全解決問題，最重要是預防，有病徵應要看醫生。（林靄怡攝）

據估計，現時香港仍有100萬名隱性患者，有必要及早識别和治療，否則市民的健康隱患將危害個人健康和生活，加重醫療負擔，對社會經濟和發展造成損害。

主辦機構亦呼籲，市民不要忽視高血壓、高血糖及高血脂，即使「高少少」亦是問題，因為全部都會影響市民健康，造成不少慢性疾病，包括腎病。

護腎八貼士 恆常運動減腎病風險一成

另外，主辦機構提出 8個護腎小貼士，包括：



- 勤運動



- 食醒啲



- 控血糖



- 控血壓



- 多飲水



- 勿吸煙



- 慎成藥



- 須驗臀



醫務衛生局局長盧寵茂指預防勝於治療，應從生活習慣如飲食、運動等實踐。（林靄怡攝）

恆常運動降患腎病風險 可日行一萬步

衞生署推廣體能活動專責小組副主席雷雄德指，恆常運動可以降低腎病風險大約一成，能增強體質及免疫系統及提升新陳代謝等。他提倡市民可以每日步行，60歲以上人士以每日8000步為標準，年輕人則行10000步，以提升整體健康。

亞太腎病學會會長鄧智偉指出，患糖尿病和心血管病人士，同時患血壓高，患腎衰竭的風險也會提高，尤其中年及年長人士要注意檢查血壓。