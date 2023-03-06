蔡天鳳碎屍案｜大埔龍尾村發現頭顱雙腳　消息：與Abby DNA脗合

28歲時裝界名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及碎屍案，警方早前在大埔龍尾村一個村屋單位內，發現的一個頭顱及雙腿，消息稱經檢驗及比對後，與蔡天鳳的DNA脗合。

據了解，軍裝警員今日（6日）已從龍尾村涉案村屋單位撤走，現場大門用鐵鏈鎖上。



警員早前重返大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝）

蔡天鳳遇害後，警方上月24日在龍尾村的村屋單位內一個雪櫃發現兩隻腳，並在屋內檢獲兩煲「人肉湯」，其後警方再公布在其中一煲「湯」內發現一個頭顱。惟死者的軀幹及雙手至今下落不明，警方早前曾在將軍澳華人永遠墳場和打鼓嶺堆填區搜索殘肢，惟終無結果。

警方已先後就蔡天鳳案拘捕6人，其中蔡天鳳前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球均已被控一項謀殺罪；前家姑李瑞香被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件於5月8日再訊。

至於47歲姓伍女子為死者前家翁情婦，涉嫌協助罪犯，已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到；另一名41歲男子林舜則為遊艇公司職員，涉嫌協助安排鄺港智乘遊艇逃往澳門，被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，今早在九龍城裁判法院提堂，獲准以5萬元保釋，5月8日再訊。

▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

