大家樂活力午餐突終止午餐供應　小學急招標　找大快活頂替兩日

大家樂旗下活力午餐風波尚未平息，部份學校早前被提早中止合約，其中一間受影響小學光明學校校長邢毅表示已進行重新招標，除了4月首兩個教學日（3日及4日）的膳食未能提供外，其後都可照常提供中午膳食，而該兩日則已聯絡另一快餐公司大快活，將會在該兩日提供午餐。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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活力午餐早前表示會提早終止部份中學午膳飯盒供應，其後擴至小學；陸續有小學也收到通知，活力午餐4月起不再獲供應午膳，由本月初起陸續有家長在網上稱收到學校通知，涉及到北區、荃灣、沙田的學校。

元朗光明學校。（網上圖片）

其中一間受影響的元朗光明學校已重新招標，校長邢毅表示，新承辦商除了未能提供4月首兩個教學日（3日及4日）午餐外，其後都可照常提供，校方已聯絡大快活，在該兩日提供午膳予學生。

邢毅又指今次事件情況特殊，家長都明白並非學校問題，飯商亦是因疫情以致人手不足才不得已中止飯盒供應，所以都十分體諒。他表示，要在短時間內重新招標、試食、審標等一貫程序「唔方便一係有」，但他亦指慶幸校內規模算大，在通知校董會及教育局後成功將所需時間減至最短。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林早前亦表示，招標程序複雜，需時最少數個月，「短時間要搵新嘅飯商好有難度。」他擔心受影響學校目前僅得一個月更換供應商，未必能及時完成招標，校方只能通知家長自備午膳。