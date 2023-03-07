法國雀巢La Laitiere玻璃瓶乳酪或含玻璃碎　City Super已下架

法國進口的兩款雀巢Nestle La Laitiere牌玻璃瓶裝乳酪可能含有玻璃碎片，食物環境衞生署食物安全中心呼籲市民不要食用，業界如持有持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食安中心發言人表示，早前透過食物事故監測系統，得悉法國Rappel Conso發出通告 ，指兩款由法國入口的La Laitiere玻璃瓶裝乳酪，有批次可能含有玻璃碎片。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現City Super Limited曾進口受影響批次的有關產品。

以下批次的產品可能含有玻璃碎片：

產品名稱：La Laitiere yoghurt- Vanilla 和 La Laitiere yoghurt-Natural

品牌：La Laitiere

包裝：125克

來源地：法國

此日期或之前食用 ：2023年3月15日

進口商：City Super Limited



City Super Limited已按指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

食安中心呼籲，市民如購入受影響批次產品應停止食用；業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。