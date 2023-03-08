龕位申請｜和合石、哥連臣角1.8萬個新龕位3.20起申請　須知一覽

食物環境衞生署今日（8日）宣布將編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期及東區哥連臣角新廈靈灰安置所共一萬八千多個新建的可續期骨灰龕位，並於本月20日至下月17日接受申請。



食環署指，和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共8,161個，包括8,000個標準龕位及161個大型龕位，哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共 10,104個，包括10,000個標準龕位及104個大型龕位。



食環署預計今年七月舉行公開攪珠及電腦隨機抽籤編配龕位，以及其後有序地安排獲成功編配的申請人安放骨灰，該署將以WhatsApp或流動電話短訊及電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。



和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共8,161個

食環署發言人指，在新一輪編配下，和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共8,161個，當中包括8,000個標準龕位（4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位）及161個大型龕位（82個禁香龕位及79個非禁香龕位）。

哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共10,104個

哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共 10,104個，包括10,000個標準龕位（5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位）及104個大型龕位（52個禁香龕位及52個非禁香龕位）。

食環署提醒，在申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請，申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。為鼓勵加放骨灰，申請人若符合相關準則，可額外獲發一張「抽籤紙」，以增加中籤機會。

食環署強烈建議申請人填寫網上申請表格遞交申請

食環署又強烈建議申請人填寫網上申請表格遞交申請，既可避免郵遞延誤／無法派遞的情況，亦能在遞交申請後很快收到附有申請編號的確認回條電郵，方便日後跟進相關申請事宜。若申請人同時是為先人申請火葬服務的同一人士，經「智方便」填寫網上申請表格會更加便捷，並毋須夾附所需文件副本。

為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站（www.fehd.gov.hk）的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。

申請日期

．2023年3月20日上午九時正至2023年4月17日下午五時正

申請表格

．在2023年3月20日至4月17日，申請人可於食環署網站填寫或下載申請表格，或親身到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心，或經熱線28419111以傳真索取申請表格。

食環署墳場及火葬場辦事處和公眾骨灰龕位編配辦事處資料

．港島墳場及火葬場辦事處

地址：香港跑馬地黃泥涌道一號J

電話：2570 4318

傳真：2591 1879

．九龍墳場及火葬場辦事處

地址：九龍紅磡暢行道六號地下高層

電話：2365 5321

傳真：2176 4963

．公眾骨灰龕位編配辦事處

地址：新界葵芳興芳路223號新都會廣場第一座35樓3501至3511及3520至3525室

電話：2330 5635

傳真：2333 1716

．骨灰安放期

請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為二十年，期滿後可每十年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。

．中籤申請人可使用食環署網站（www.fehd.gov.hk）的骨灰龕位位置查詢系統