公院塌石屎｜勘察承辦商富士達攬多份政府合約　新福港前年脫手

公立醫院近月被揭發多宗塌石屎意外，經傳媒追問後，醫管局昨日（8日）終公布負責所有公院勘察工作的是富士達建築及工程顧問有限公司。

《香港01》發現，富士達曾為上市公司新福港建設集團的子公司，惟已於2021年易手，現由兩名建築測量師持有。新福港職員回覆查詢時，亦確認集團已出售富士達。

除公院的勘察工作外，富士達亦曾負責其他政府及公營機構項目，包括西九文化區建築狀況調查，及屋宇署調查有關私人樓宇失修的顧問工作。



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涉事的富士達建築及工程顧問有限公司（下稱富士達），獲醫管局批出為期兩年的合約，負責七個聯網、共43間醫院的定期樓宇勘探工作，至11月屆滿。

據富士達的官方網站，該公司亦曾承包其他政府及公營機構的工程，包括西九文化區建築狀況調查、啟德工業貿易署大樓地盤測量、摩士公園游泳池建設前情況調查等。翻查資料，建築署過去曾多次就政府工程邀請顧問公司入標，邀請名單亦不時見到富士達的蹤影。

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富士達曾攬西九、屋宇署項目

富士達曾為上市公司新福港建設集團（1447）全資擁有的子公司。鷹君集團(00041)前執董羅啟瑞旗下的新福港於2016年7月，以767萬元向寶得投資有限公司收購富士達。

據新福港集團2016年年報，富士達當時已與屋宇署簽訂三份顧問服務合約，調查有關私人樓宇失修欠妥及違例建築工程的舉報及其他相關工作。另外，富士達於2015年至2017年間，向新福港營造有限公司簽訂總顧問服務協議。

據富士達的官方網站，該公司亦曾承包多項政府及公營機構的工程。（富士達官方網站）

曾為新福港子公司 2021年低調易手

2020年，新福港前執董陳楚東出任富士達的董事，公司的唯一股東亦是新福港集團。不過，2021年初，公司改任伍穎珩及區寶琳出任股東及董事，公司秘書亦由新福港一間附屬公司，改為一間與集團無關的秘書公司。伍穎珩及區寶琳均為建築測量師，前者現為富士達的大股東。

翻查新福港2021年年報，附屬公司名單已無富士達的紀錄；而同年年報的綜合財務報表附註中顯示，新福港出售一間附屬公司，收益為194.4萬元，但無註明賣出哪一間附屬公司。

記者曾致電新福港查詢，職員確認公司已出售富士達，但拒透露詳情。《香港01》以電郵向新福港查詢詳情。

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