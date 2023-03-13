Ceres Organics芝麻醬疑受沙門氏菌污染　食安中心籲停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）呼籲市民不要食用Ceres Organics品牌的Organic Hulled Tahini芝麻醬產品，因為關產品可能受致病菌沙門氏菌污染，市民如購入上述受影響產品應停止食用，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



（Ceres Organics網頁圖片）

食安中心呼籲市民不要食用一款可能受致病菌沙門氏菌污染的進口芝麻醬產品，產品為Ceres Organics的Organic Hulled Tahini，來源地為墨西哥或以色列產品，並於新西蘭包裝，由牛奶有限公司進口，受影響的是2023年5月25日前最佳的批次。

產品名稱：Organic Hulled Tahini

品牌：Ceres Organics

淨重：300克

來源地：墨西哥或以色列產品，新西蘭包裝

此日期前最佳：2023年5月25日

進口商：牛奶有限公司



食安中心表示接獲國際食品安全當局網絡的通報，指產品可能受致病菌沙門氏菌污染，而根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

中心發言人指感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡，呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電該進口商熱線2299 1133，查詢上述產品的回收事宜。