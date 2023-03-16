初選案｜區諾軒認為五大訴求現實中難實現　形容是接近一個死局

民主派初選案16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(16日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，區諾軒繼續接受盤聞時，被問及「五大訴求，缺一不可」是否能實現時，區坦言不相信政府會接納五大訴求的全部內容，並稱要實現所有訴求「係一個好難既機會」，他更以「接近一個死局」來形容。區又稱，政治是始於談判和妥協，民主亦要一步一止來，即使他最終想達的目標_真普選，也非能在短時間內實現，認為這口號是不現實的。



區諾軒確認，被告陳志全在2020年的兩次初選協調會中，均只派代表出席。(朱棨新攝)

五大訴求在政治現實上並不現實

代表陳志全的大律師馬維騉盤問區諾軒時指出，若政府回應五大訴求中其中一、兩個，是否有部份人會接受，區說：「唔排除社會上有一定程度既人咁諗。」惟他指在政治現實上，完全實現五大訴求是「唔現實」，又稱：「相信政府唔會接納五大訴求全部內容。」

政治始於談判和妥協 民主要一步一步走

區強調政治始於談判和妥協，他本人而言，最終目標是真普選，但民主路是需要一步一步走。他稱根據2019及2020年的情況，若政府突然表示明日將有真普選，是不現實的，至少程序上有好多關卡，亦要顧及各界意見。至於「五大訴求，缺一不可」是否有合理機會實現，區說：「係一個好難既機會。」他形容是「接近一個死局」，他舉例稱在2019年8月，有大學學長和時任特首見面，討論是否可能成立獨立調查委員會，惟最終亦未能實現。

區諾軒坦言覺得「五大訴求、缺一不可」並不大可能實現。（梁鵬威攝）

陳志全兩次協調會均只派代表出席

馬問及新界東的兩次協調會議，區確認陳志全只派代表出席。在第二次協調會議中，就否決預算案用字，鄒家成質疑為何不使用「會運用」的字眼，並指向部份民主派與會者，特別是民主黨和街工，代表社民連的陳寶瑩和區對否決預算案提出質疑，而戴則提出「積極運用」的字眼。

戴未有聽功能組別潛在參與者的需要

法官陳慶偉便指，戴耀廷的說法是為迎合他人，但與其文章就否決權的說法相反，區指：「佢予盾反映佢有一個盲點，就係有無聽想參加功能組別既人真正需要....就係我有接觸呢一班人，他是沒有的。」

印象中只有新界西用會運用的字眼

馬其後展示一份名為「35+立會過半計劃 民主派新界東協調機制協議」，就運用否決權方面，使用的字眼是「會運用」。區指，其印象是各地方選區的協調機制，就否決權都用上「會積極運用」，除了新西後期使用了「會運用」。因此辯方展示的文件，與他的印象不符。區同意辯方指，該文件沒有反映第二次會議中的不同意見。

區諾軒稱他確有感覺戴耀廷在文件上的用字是騎劫了參與者的意見。（資料圖片）

覺得戴有騎劫其他人的意見

馬問戴是否騎劫其他人的意見，區回應：「我確實有呢個感覺。」區說他未有反對「積極運用」的字眼，因為其意思有一定彈性，但現時文件寫上「會運用」，他會質疑：「係咪無尊重會上唔同聲音。」

人民力量與社民連政治光譜相似但議題有異

此外，法官陳慶偉表示好奇，問人民力量和社民連在政治上有可分別，引發庭上笑聲，區諾軒亦笑稱「真係好難答」。他指，兩個政黨都可歸類為「進步民主派」，政治光譜相似。人民力量是從社民連分裂出來，因此在政治議題上應有分別。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022