防疫罰款｜抗疫3年共發近7.5萬張599章告票　庫房進帳至少$3.5億

香港3月1日取消口罩令，告別所有防疫措施。疫情來襲、《預防及控制疾病條例》（第599章）實施3年，《香港01》綜合8個獲授權執法部門回覆，顯示整個疫情以來就599章不同條例，如口罩令、限聚令、強檢令及疫苗通行證等相關法例，各部門共發出近7.5萬張罰款通知書，推算庫房進帳至少達3.5億元。



為控制疫情，《預防及控制疾病條例》2000年開始實施，也是3年抗疫期間市民常聽到、常說到的「599」。在「599」不同規例下，衞生署、警方、漁農自然護理署、康樂及文化事務署、房屋署、民政事務署、食物環境衞生署及勞工處八個部門分別獲授權執法。

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《香港01》綜合了自「599」生效以來至今年二月底，就《預防及控制疾病規例》（第599A章）、《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）、第599F章（下稱餐飲及處所條例）、第599G章（下稱限聚令)、第599I章（下稱口罩令)、第 599L章(下稱疫苗通行證)及第599J章（下稱強檢令）的執法數字及就相關條例收到的罰款款項。

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整個疫情以來不同部門就第599章不同條例發出過74,453張罰款通知書，由於部份規例曾調整罰款通知書的金額，如2020年12月10日限聚令及口罩令分別調高至5,000元及10,000元，而部份規例的個別執法部門未有整存調整罰款通知書金額前後的確實執法數字，故相關數字以最早期罰款通知書金額（2000元或5000元）作計算，其餘則以10,000元計算。

限聚令相關罰款最高 料達$1.5億元

最終74,453張罰款通知書的推算結果，料庫房進帳至少達3.5億元。罰款通知書中，限聚令有34,003張，佔近一半，收到的罰款款項高達1.5億元，當中有33,535張都是由警方發出，佔限聚令罰款通知書的98.6%。另外，警方亦就此進行過近800宗的檢控個案。

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違反口罩令告票近2.3張 庫房進帳至少$1億

其次則為口罩令有22,875張，佔整體罰款通知書約三成，收到的罰款款項高約1億元。雖然巡查方面，康文署佔最多達250萬次，佔總數15.5%，惟警方發出的罰款通知書個案仍為最多，達21,533張，佔口罩令罰款通知書的94.1%。

至於檢控個案，由於不少個案未判刑，故暫時無法推算罰款數字，但如單按新聞公報的資料計算，截止昨日，共87宗因《預防及控制疾病規例》被判刑，涉及人數多達190人，罰款金額由5,000元至13,000元不等。