鍾南山稱香港放寬防疫措施風險不大　沙士到新冠證傳染病沒離開過

2023年是沙士20周年，當年被稱為抗疫英雄的中國工程院院士鍾南山今天（11日）表示，二十年間發生兩次大型傳染疾病，可見傳染病是無法離開。

香港對抗新冠疫情3年後，本月已取消口罩令，他讚揚香港防寬防疫方面做得不錯，各方面相對較內地還要提早，相信為風險不大，因為香港疫苗覆蓋率很高，加上Omicron病毒減弱。



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放寬防疫風險不大

鍾南山今日在港出席回顧沙士展覽時，被問及香港放寬防疫措施的看法，指香港放寬防疫上做得不錯，「各方面做得相對較大陸早一些，放寬採取了很多行動，結果都沒有發生很大問題。」

他認為，放寬防疫後的風險不大，「因為疫苗接種的覆蓋率很高，第二個是現時Omicron傳染的致死性、致病性弱了很多。」

▼2003年 沙士襲港的情況▼



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傳染病在這20年沒有離開

鍾南山指出，現時大多數國家包括內地，雖然仍有新冠死亡個案，但死亡的比例很低，就像流感都有很多死亡個案，要有詳細的統計，所以需要前一階段的重點預防，讚揚香港和內地在這方面都做得不錯。他又稱，得悉內地將有新的新冠藥物推出。

他又提到，過去年由沙士到現在的新冠，證明傳染病在這20年沒有離開過，惟相信人類可以戰勝疾病。今天在展覽上，他碰見當年一起對抗沙士的人士，仍然印象深刻。

中國工程院院士鐘南山出席開幕禮時表示，疫苗接種率高，加上新冠致死性好低，相信復常風險不大。(盧翊銘攝)

盧寵茂：對傳染病要保持警惕

由香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）聯合舉辦的「從沙士到新冠」健康教育展覽，今明兩日在荃灣一個商場舉行。醫務衞生局局長盧寵茂致詞時表示，該展覽總結20年的經驗，新冠肺炎出現時，很多市民都會認為與沙士時一樣，病毒在夏天會消失，但疫情維持了三年，「我哋以為我哋醫學進步、醫學發達，好多病可以控制、預防、治療，但係一次又一次嘅疫症話畀我哋聽，我哋仍然面對好大嘅挑戰。」



他又表示，未來面對傳染病挑戰，要保持警惕，「醫療系統唔單要復常 要超常，改革、創新」持續加強醫療系統，現時已引入非本地護士，未來不排除引入非本地牙醫，提升香港醫護水平。

盧寵茂表示，未來面對傳染病挑戰，要保持警惕，持續加強醫療系統。(盧翊銘攝)

許樹昌難忘威院8A病房

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌回憶指，2003年3月4日威爾斯親王醫院一位男病人入院進入8A後，房內的醫護相繼發燒。到同月11日，當時系主任沈祖堯安排所有發燒同事看診，當晚50位同事內有23位同事出現明顯肺炎症狀，需送入觀察病房，他負責其中一個病房。



他指，經歷沙士後香港對於傳染病的控制有所進步，例如增加負氣壓病防。