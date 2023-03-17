房署研綠表購居屋設資產限制　委員會主席：推新居屋前會檢討機制

名媛蔡天鳳碎屍案揭發死者前家翁名下雖持有加多利山豪宅單位，但仍可透過綠表資格購入居屋單位，惹來爭議，房屋局表示，會考慮收緊綠表資格購買居屋的入息及資產限制。房委會資助房屋小組委員會今午（17日）開會，但會上未有討論如何收緊制度，委員會主席黃碧如指，下期居屋推售的預備工作及檢討收緊相關工作會同步進行，她希望在下期居屋推售前完成有關檢討，相信不會影響下期居屋推售。



黃碧如今早在電台節目表示，公屋居民毋須申報有無物業亦可購入居屋政策有需要收緊，但如何劃線、是否代表有物業人士即不合資格申請居屋要小心考慮。她又認為，現時公屋居民上樓後10年才需要申報資產，之後每兩年進行一次的安排亦可以檢視是否需要收緊，至於應縮短至多少年，要由委員會討論。



房屋局早前表示，會檢視公屋租戶以綠表資格購買居屋是否需有入息及資產等限制，或考慮收緊有關安排，但由於較為複雜，需要與房委會討論。(資料圖片)

黃碧如料新居屋推售的預備工作及收緊限制檢討會同步進行

房委會資助房屋小組委員會今日開會，討論2023／24年度公屋入息及資產限額檢討的結果，會上未有討論如何收緊綠表資格購買居屋的入息及資產限制制度。黃碧如會後稱，預料房署短期內展開討論，而居屋推售預備工作和有關檢討工作會同步進行，所以應不會影響今年居屋的推售日期：「應該短期內會將這政策作一些檢討，看看是否需要收緊，以及如要收緊，希望在下次推出今年度居屋銷售時，將收緊措施納入申請程序中。」

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如3月17日稱，公屋居民毋須申報是否推物業亦可購入居屋政策有需要收緊，但如何劃線要小心考慮。（資料圖片）

黃碧如早上在電台節目指，根據目前公屋富戶政策，如公屋居民在本港有私人物業，應該遷出單位，但政策亦希望他們申請居屋後可交還公屋單位給有需要人士。黃碧如說，今次事件引發關注的是有公屋居民擁有物業，毋須申報是否有其他香港物業亦可購買居屋，她同意需要檢視及研究如何收緊，包括一連串政策是否需要配合。

公屋居民申報資產年期亦可檢視是否需要收緊

她表示，如房委會檢視後認為需要申報資產或物業，如何劃線要小心考慮，而現時公屋居民上樓後10年才需要申報資產，之後每兩年進行一次，她認為可以檢視是否需要收緊，但應縮短至多少年，要由委員會討論。