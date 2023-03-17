初選案｜若泛民取35席會否令政府寸步難移　區：視乎是否願意傾

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(17日)下午在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪區諾軒繼續接受辯方盤問。他被問及，若民主派取得立法會大多數議席，政府會否變得寸步難行，區指此要視乎政府和反對派是否願意「一齊傾」。他指若要推行政改，亦需社會上凝聚共識，並得到特首、立法會三分二議員和中央政府同意，特首很難一個人說了算。法官李運騰聽罷便指，那不是「五大訴求，缺一不可」很難實現？區重申，香港的民主路需透過談判。



政治分野上越激進越取得支持

代表陳志全的大律師馬維騉下午盤問時，就審訊時出現的「鬥黃」一詞問區諾軒，並建議「比黃」一詞，其意思為比賽多於競爭，區回應指：「如果你擺入去選舉黎講，黃係啲支持者信念，都係比賽一種。」馬續指，就案發時而言，越激進越可爭取支持？區指要視乎政治人物的定位，但區其後指：「以政治分野嚟講，係。」區指陳志全曾任兩屆立法會議員，有現任優勢，沒有「鬥黃」的誘因。馬續問，陳當時的言行是否較以往激進？區稱他沒有印象。

區諾軒承認在政治分野上，越激進越獲得支持。(資料圖片)

區稱初選表格列明需支持共同綱領

馬其後展示一份名為「民主派35+公民投票」文件，是從趙家賢的手機取得。區稱於2020年6月尾至7月初，看過此文件。辯方指，該文件沒有提及運用否決權，問會否初選提名表格中表明需支持的文件，是指「民主派35+公民投票」，區否認，強調其理解是各區的共同綱領。

不知是否有付款予民意研究所

區諾軒亦被問及於2020年7月15日公布退出「35+」後，戴耀廷亦透過Facebook出貼文，稱要「休息」。法官陳仲衡指，該貼文表示會在立法會選舉前進行民調，區指以其理解，已委託香港民意研究所進行民調。法官李運騰問，屆時誰人指示香港民意研究所，以及誰付款？區坦言：「呢個係一個問號。」又指不確定民主動力有否付款。

政府會否寸步難移視乎是否願意傾

辯方繼而問及若民主派取得立法會過半議席的情況。法官陳仲衡指，若他們想在預算案中投反對票，便不會任立法會主席，因該主席不可以投票。區回應指「不一定」，亦要視乎建制派獲得的議席。馬指，若民主派和建制派各取得35席，情況便很巧妙，但民主派若取得36或以上的議席，將會令政府寸步難行，區指此要視乎政府和反對派是否願意「一齊傾」。

區諾軒稱未聞陳志全曾稱若再當選會無差別否決預算案。(朱棨新攝)

除政改其他議案只需過半議員支持

區又同意，除了政改要取得立法會的三分二議員支持，其他政府議案只需過半議員支持便可。法官李運騰問，即使政府打算提出政改，亦不能自行決定，需得到三分二議員支持？區稱是，並解釋民主派被稱為「關鍵少數」，因他們可取得至少三分一議席。區引用學者張炳良的說法，政改需要特首、立法會三分二議員和中央政府同意，「所以特首很難一個人說了算」。李官便指，也不是「五大訴求，缺一不可」很難實現？區重申，香港的民主路需透過談判。

未聞陳志全說會無差別否決預算案

馬最後道出其案情指，根據區與陳一同在立會共事，及知悉陳是盡責的議員，會否認為陳在投票前，會仔細審視所投議題的相關內容？區回答：是。馬又指，案發時區有否聽過陳志全表示若他再當選議員，會無差別否決預算案，區說：「我無聽過。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022