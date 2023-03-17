初選案｜區諾軒形容攬炒十步曲是Final Fantasy　似末日預言

民主派初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(17日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒繼續接受代表陳志全的律師盤問，區甫開庭先作澄清，稱昨被律師問他戴耀廷是否「騎劫」他人意見時，曾表示同意，區今稱認為不應用「騎劫」一詞，又言不想用這些詞語傷害戴耀廷。但他指出，有些地區的協調文件提及否決預算案時，用上了「會運用」的字眼，他亦是被蒙在鼓裏並不知情，然而他仍覺得他是有把關責任。



辯方又就戴提出的攬炒十步曲作提問，有法官質疑，第6步提到要立法會重選，問區是否能實行，區直言太遠又太多前設，並以「狂想」來形容十步曲，指這是「final fantasy」，指戴講到似末日預言。



文件內容與會議情況有落差

區諾軒今作供時，先就他昨日被盤問時曾用「騎劫」一詞作補充。區稱經過考慮後，認為不應該用「騎劫」定性此事，又說：「始於唔想再想用呢類詞語，傷害戴耀廷。」惟他又指，就辯方昨向他呈上的文件，其內容確實同他認知協調會議中與會者的意見存在落差。區強調在初選報名表格中寫上：「我確認支持和認同由戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識」，因此他認為他難免有把關責任。

區諾軒澄清昨日口供不應用「騎劫」一詞，稱不想傷害戴耀廷。(資料圖片)

區覺被蒙在鼓裏

法官李運騰問，是否不知道為何如此寫相關段落，區回應是，又說：「同我過往兩年幾對件事認知，存在落差。」他又重申，昨日就「騎劫」的問題上回應得不大好，並說：「我覺得形容當時的情況，我係蒙在鼓裏。」李官續問「蒙在鼓裏」的意思。區說：「新界東個協調機制協調，最後寫咗『會運用』，而係我唔知道，咁就係蒙在鼓裏。」

區昨日被盤問提及時，在新東在協議會議中就否決預算案存分歧下，該區的協調機制協議文件中，就否決權卻使用「會運用」的字眼，區曾稱感到戴耀廷「騎劫」他人的意見。

區諾軒被盤問時稱，若以往績論，會把陳志全(圖)歸納為不支持攬炒的人。(朱棨新攝)

區稱對新界西情況不太關心

律師在庭上展示WhatsApp群組的訊息，區稱沒有收過新西第二次協議會議的開會通知。法官陳慶偉問，區作為其中一名初選組織者，為何會收不到該些訊息。區說各人均假設他得知該些訊息，笑言：「我真係蒙在鼓裏。」李官指，區沒有出席所有的新西協調會議。區解釋他當時主要負責港島區，對新界西的情況不太關心。

以往績論會把陳志全歸類為不支持攬炒

此外，辯方引述2020年4月刊登的訪問，區在訪問中形容當時民主派有支持「攬炒」，亦有人是打算透過取得立會過半，爭取談判空間。辯方指，會否把陳志全歸類為「不支持攬炒」一類？區說：「往績嚟講，我會咁歸類。」但他強調本案涉及被告案發時的個別行為，因此不希望以他的主觀評論，評論個別被告。

能否達至攬炒第六部成疑

辯方其後就戴耀廷發表的文章盤問區，就2020年4月發表的《真攬炒十步 這是香港宿命》提及在立法會無差別否決預算案後，立法會將會被特首解散後，第6步為立法會重選，民主派派出Plan C參選，仍可取得過半議席。法官陳仲衡問，本案初選參加者，可否達致第6步。區說：「佢地有人會準備做Plan B，但講Plan C太遠，其實講呢6步都太遠，太多前設。、法官李運騰問，會認為戴文章所指的，是藍圖或預測。區回應：「我係會話係佢狂想。」庭上各人聽到發出笑聲，區之後補充：「好唔現實的預測」。

區形容是狂想似末日預言

法官陳慶偉便指，對區而言是狂想，但對戴而言，是香港的宿命。區便回應：「對我嚟講，係狂想…. Final Fantasy。」引來各人大笑。

辯方其後指，根據十步曲最後三步，香港會發生大為混亂，如末日預設，區說：「的確係講到好末日預言。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022