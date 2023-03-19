斑蝶來港避寒較上個冬天下跌一成半　「越冬」熱點深水灣首次清零

春分將至，大地回春。環保團體綠色力量總結剛過去冬天，班蝶在香港「越冬」的出沒情況，調查發現，持續觀察已13年的四個地點中，越冬斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半，當中又以深水灣首次錄得「清零」的結果，不排是出沒位置轉移，亦不是人為因素所致，其餘3個地點合計有近千隻班蝶出沒。



綠色力量今日（19日）公布最新「越冬斑蝶調查」結果，總結剛過去冬天，即2022年10月至2023年1月期間，本地越冬斑蝶的數目、類型和習性。

持續小冷水、深水灣、分流和水口紀錄越冬變化

所謂「越冬」，綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢解釋，東亞地區的斑蝶每年都會集體遷徙，踏入秋冬季，大群斑蝶會由較寒冷的北方地區啟程飛往南方群集渡過冬天，香港因和暖的亞熱帶氣候，某些山谷林地會成為斑蝶群理想的越冬地點或遷徙中途站，每年約10月起便會錄得越冬斑蝶。

該調查是自2009年起，持續於四個斑蝶越冬熱點進行記錄， 監察斑蝶數目和生境的變化。包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山兩個地點的分流和水口。

三個熱點合計近千隻斑蝶

今個冬天就發現，小冷水錄得最多越冬斑蝶，有601隻；其次是大嶼山分流，有331隻，數量同時創該地自2009年調查以來新高。除了香港，日本、台灣和海南等地也有發現越冬斑蝶，估計可能是同一越冬路線。

至於大嶼山水口則僅錄得50隻越冬斑蝶，深水灣更錄得0隻，是該地點自調查以來首次完全沒有記錄任何越冬斑蝶。整體而言，四地錄得的越冬斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半。

游靜賢表示，越冬斑蝶數量近10年一直波動，以屯門小冷水為例，2012年和2015年曾錄得逾千越冬斑蝶，其餘年份均徘徊於數十至數百隻不等。

深水灣曾於2017年和2020年錄得逾千隻的高峰，其餘年分則錄得十數至數百隻不等，差幅頗大。她指，今年的「清零」情況卻是首次出現，深水灣的生境未見任何重大改變，故排除越冬斑蝶「清零」與人為因素有關。

斑蝶或移至深水灣難以觀察的位置聚集

她續稱，近年於深水灣進行調查時已觀察到斑蝶群出沒位置有轉移的迹象，不排除斑蝶選擇了附近難以觀察的位置聚集，而並非完全捨棄了深水灣這個傳統越冬地點。

至於對上一個冬天先後於南丫島和大嶼山發現的兩個全新斑蝶越冬地點，當時有數千越冬斑蝶，但在剛過去的冬天重訪該兩個地點，已不再發現任何越冬斑蝶。

游表示，過去本地亦曾出現過類似的一次性大規模越冬斑蝶地點，顯示每年來港的斑蝶群的遷徙路線和選擇越冬地點的取向均有所不同，亦有機會受到當年氣候或環境所影響，故香港需盡可能保護現存的林地，為越冬斑蝶提供更多適合渡冬的生境。

本港常見蝴蝶還有鳳蝶、粉蝶、灰蝶

香港有多種常見蝴蝶，包括鳳蝶、粉蝶、灰蝶和班蝶等。其中班蝶在本港就有13個物種，大部份均有群集越冬的習性，斑蝶可分烏鴉型和老虎型兩種，前者大多擁有深褐色的翅膀，翅膀表面在陽光照射下會看見帶金屬光澤的紫藍色，後者的翅膀則有顏色對比強烈的條紋。