立場新聞案｜鍾沛權不甘心結束立場　林紹桐做署任總編屬過渡性質

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物案，今（22日）在區域法院續，鍾被問及他離任至找林接手任總編的經過。鍾說他在《蘋果日報》任職的太太被拘捕及被拒保釋後，他考慮到家人的感受，曾想辭職及直接結束《立場》，但覺不甘心及想《立場》繼續下去，惟必須另找一名總編接手，但一時未找到人選，最後決定找從《明報》已與他共事的林接任，並微調其職位為「署任總編輯」，令人有他只屬過渡性質，他們會繼續找合適人選，亦以此減輕對林的壓力和風險。



妻被捕後開始考慮找人接手職位

主控官伍淑娟繼續盤問首被告鐘沛權，問及鍾決定由第三被告林紹桐接任其總編輯之位的經過。鍾說，自其妻陳沛敏於2021年6月保釋被拒後，他每天都要到大欖懲教所探望太太，能回到公司的時間越來越短，加上為免家人擔心，開始考慮找人接手其職位。

被告鍾沛權稱，其妻陳沛敏(前)被捕及被拒保釋後，他曾考慮結束立場。(資料圖片)

曾想過直接結束但不甘心

鍾稱，他初時聽到不同的消息，加上該段期間陸續有不同公民組織解散，倍感壓力，他大概於2021年9月中至10月初想到直接結束《立場》。直到後來收到消息指，《立場》不需要走到這地步，加上他不甘心結束《立場》，令他猶疑，如果真的仍有一絲機會和可能性，都想《立場》繼續生存。

有一成機會都想立場繼續

鍾續指，當時為了家人感受，特別不希望太太在自身處境下仍要為他擔心，陷於兩難局面。鍾說，雖然他不會天真地以為，倘若他日《立場》真的出事，只要他當時選擇辭職就會無事，但認為至少可減輕家人憂慮。鍾說：「我心底裏面唔係好想結束《立場新聞》，如果仲有10%既機會生存到，我都想博一博呢10%。」但《立場》要繼續生存，就一定要找個總編輯。

林是當時最佳人選

伍聽罷指鍾早前說法是，初時希望找到一名「街外人」接手，這方面花了多少時間。鍾說大概數日至一星期，他當時有數個不同的想法，認為最好是找「街外人」，其次想找海外行家，或《立場》內部找人接手。而內部的最適合人選，便是林。

鍾沛權稱，當時認為最適合接任總編職位的人，就只有次浩林紹桐。(資料圖片)

鍾說他們找不到「街外人」接手，海外方法經考慮後認為不可行，若林不想擔任總編一職也沒有問題，但此情況下，便一定要結束《立場》。鍾說：「當然有啲唔公平...最後《立場》生唔生存到個壓力去咗佢度。」

會繼續找下任總編輯

鍾續指，他們其後認為，即使當下找不到人選，到2022年香港情況或變得比較明朗，可能會有人願意加入成為總編輯，因而決定將林接任的職位微調成「署任總編輯」，欲給予他人林只屬過渡性質的訊息，《立場》會繼續尋找下一任總編輯，藉以希望減輕林的壓力和風險。

指林在同齡新聞工作者中特別優秀

伍之後指鍾的編輯經驗比林豐富很多，問鍾有否就專業操守、審批準則等向林交代。鍾說兩人早於《明報》工作時已是同事，在《主場新聞》年代亦一直共事，長期合作間透過互相觀察和溝通交流，對於對方審批文章的方法和原則，已十分了解。鍾又說，雖然兩人的年齡和經驗相差數十年，但認為林在同年齡層的新聞工作者中，屬特別出色和優秀，他的熱誠及在《立場》的工作，能補足到其經驗的差距。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)