立場新聞案｜鍾沛權強調絕對無意圖煽動　純粹想做好新聞

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被指串謀發布或複製煽動刊物案，今（12日）在區域法院續審，鍾沛權繼續作供，他強調《立場》無意圖煽動，純粹想做好新聞，不會為增加收入而改變工作方式。又指他們也曾刊登一篇前線警員的專訪，遭讀者投訴幫警方「洗白」；亦曾有人要求他們刪除顯示到示威者的照片，批評他們「出賣手足」，但鍾認為記者工作是作紀錄，其角色並非要保護任何人，基本上亦不會讓步。



爭議令不同身份的人聚在一起

鍾沛權供稱，2019年社會氣氛熾熱，反對《逃犯條例》的人士來自不同的階層，社會賢達、大律師公會、商界等曾對此表達憂慮，可見社會強烈民意是不希望條例推出。被問及會否認為示威活動時反中亂港、挑戰「一國兩制」，鍾指社會在此次事件中動員廣泛、跨階層，不同身份的人都聚在一起，當中大部份的人不見得自覺有一天會成為罪犯，故條例對於很多人並非一件設身的事。

鍾沛權稱《立場》從沒有意圖煽動，純粹想做好新聞。(資料圖片)

港人對擁有的自由感憂慮

鍾又稱，他甚至認為陳同佳在台灣殺害女友後潛逃回港一事，對於條訂可以說是一個較正當理由，但仍觸發社會反彈，反映港人一直以來對於自己仍擁有的自由感到警剔及憂慮。鍾又指，香港過去二十多年的群眾運動均非基於個人利益發起，如無一場圍繞居住問題的運動。

修例運動初期立場一直承受壓力

鍾續指，在反修例活動初期，警方對記者不友善，示威者亦對記者有期望，要求記者刪除拍攝到示威者的照片，否則就會被批評「出賣手足」。但《立場》的原則是只要發生在公眾場合、具公眾利益，都需要進行紀錄，鍾指出記者的角色並非要保護任何人。鍾直言，他們在這半年間亦一直承受此壓力，網站數次被攻擊至差點不能運作，但除了有一次因僅一名同事在公司，不堪壓力刪除了一張照片外，再未曾試過作出讓步。

鍾沛權稱，《立場》也曾報道前線警員的專訪，當時也被受批評，但他仍慶幸曾作有關報道。（資料圖片）

慶幸曾做前線警員的訪問

提及《立場》曾否訪問過警方，鍾說他們一直都希望能報道警方的說法，但有一定的難度，因為官方安排的訪問均不會有《立場》份。在同事的努力下，他們有一次成功採訪到一名前線警員，雖然不能說完全代表警方的意見，但仍能自豪地說屬出色的報道。《立場》事後亦因而遭讀者批評幫警方「洗白」，但鍾仍極度慶幸他們做了該報道。

強調絕對無煽動意圖

對於控方指《立場》透過迎合志同道合者，引致捐款一度急升。鍾稱他們絕對無煽動意圖，純粹想做好新聞，對於捐款者亦無作任何篩選，從不會為了增加收入而改變工作方式。至於捐款急升，鍾相信當時不止是《立場》，很多媒體都受關注、讀者數量都有上升。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)