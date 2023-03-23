西九法院玻璃幕牆上月疑遭射擊　路政署於對出天橋裝300米保護網

正在審理民主派47人「初選案」的西九龍法院，2月8日午休時份，3樓一幅約2米乘5米的玻璃幕牆突然破裂，警方懷疑有人在大樓對出的西九龍走廊天橋向外牆射擊所致，連日已在西九龍走廊來回方向擺設警車錄影行經車輛，並加強駐守戒備。

《香港01》記者近日發現，有工人在涉事西九龍走廊行車天橋圍欄加裝鐵絲網，相信用作防止再發生同類事，惟破裂的大廈玻璃幕牆仍未修復。

據了解，是次安裝工程經各部門風險評後，由路政署負責。路政署表示，考慮到西九龍法院大樓的保安需要，在西九龍走廊一段長約300米的路段安裝金屬保護網，預計於四月初完工。



西九龍法院3樓一幅玻璃幕牆，上月初突然破裂後，至今仍未修復。（夏家朗攝）

警方在2月8日接報，在法庭午休期間，大樓3樓外牆一塊玻璃幕牆疑爆裂，但沒有粉碎跡象，附近遺下懷疑BB彈，警方初步調查懷疑有人在大樓對出行車天橋，即西九龍走廊，向外牆射擊所致，事隔逾一個月，暫未有人被捕。

記者發現，西九龍走廊行車天橋往荔枝角方向，在靠近法院的圍欄，連日有工人施工，加設鐵絲網，相信用作防範同類事件發生，但涉事的大廈玻璃幕牆仍未修復。

涉事的法院大樓三樓玻璃幕牆，與西九龍走廊呈接近水平的狀態，相距僅數十米，警方在事發後，一直派警車在西九龍走廊來回方向駐守，並表明會錄影所有經過車輛，亦加強在法院外戒備，連日來亦派出多輛警車在現場駐守。

路政署表示，考慮到西九龍法院大樓的保安需要，政府在西九龍走廊一段長約300米的路段安裝金屬保護網。經相關部門協調後，由路政署安排負責西九龍走廊日常維修保養工作的定期合約承建商於三月中展開有關工程，預計於四月初完工。由於工程仍在進行中，總開支有待稍後結算。

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西九龍法院2月8日三發生爆玻璃事件的經過。(詳看下圖)

