初選案｜區諾軒指攬炒者欲爭取破局達至浴火重生　但也是雙輸局面

民主派「35+」初選案，16被告審訊今(22日)續，認罪的區諾軒被問「攬炒」，區就此作解釋，並稱當時確有一些人抱這想法，他們是在表達一種絶望，因長時間未能爭取其訴求，故想要用盡所有抗爭手段，寧願北京做得最赤祼，「用好核突的方法應對」，令香港不再存有任何幻想，從而爭取一個「破局」，達致「浴火重生」，區形容這屬「雙輸局面」。



區又說，初選是協調不同民主派系，用不著把件事推到去「把中共攬住跳出懸崖」。他又稱，在香港爭取民主「唔應該講到出晒界」。



區諾軏指，攬炒是表達緊一種絕望，並期望在破局中浴火重生。（資料圖片）

攬炒是表達緊一種絕望

法官李運騰問文章提到的「幻想」是什麼意思？區回應稱，戴耀廷在2020年4月發表的一系列「攬炒」文章，可說是代表這批人士的想法。區說：「佢地會覺得，就算無法爭取要想嘅嘢，我都要你做得最赤祼...要用好核突方法應對。」區續說：「佢地表達緊一種絶望，佢地覺得長時間無實現佢地理想嘅嘢，所以要用盡所有抗爭手段，爭取一個破局，亦都係一個意思，係『置諸死地而後生』。」法官陳仲衡問「置諸死地而後生」，可否理解為「浴火重生」，區同意。

否決預算案不會令政府不能運作

辯方續問，否決預算案本身並非攬炒，區指否決預算案可以是單一行為，但戴耀廷所指的「攬炒」，只是否決預算案其中一個元素，立法會最多令政府得不到適切的撥款，不會令政府令政府完全不能運作。

攬炒是雙輸局面

法官陳慶偉稱已知悉「攬炒」對政府的影響，但想知對另一方的影響。區便指，於2020年時社會上有很大矛盾，民主路亦難有寸進。以他理解，「攬炒」是指政府和市民無法得益，同時民主派作為市民代表，無法替市民爭取其所想。此情況是一種壓力，因有更大的目標要爭取，各方面希望用任何方法，脫離此壓力狀況，最終有「浴火重生」的結果。惟區形容，此是「雙輸局面」。

爭取民主不用講到出晒界

辯方再問，區為何認為戴的攬炒十步曲屬瘋狂。區說，初選是協調不同民主派系，即使討論運用否決權，亦屬《基本法》當中的權力，用不著把件事推到去「把中共攬住跳出懸崖」。區又稱，在香港爭取民主「唔應該講到出晒界」。

香港是紫砂茶壺無必要打爛

法官陳仲衡問：「不需用「浴火重生」(burn the phoenix)？」區說：「即係以前我哋都話香港係一隻金絲雀。」此答案引發庭上的笑聲。李官便指未聽過此說法，只聽過香港「生金蛋(golden eggs)」。區補充說：「我用一個好啲比喻，記得一位中共元老話香港係一個紫砂茶壺，無必要打爛。」辯方指，戴的說法是否不現實，區指其文章基於太多假設。李官便問，有否把此事告知戴，區稱有向他講及，但戴大致維護其文章的觀點。

2017年已步署離開政壇

此外，區被問及為何於2017年退出當時所屬的民主黨，區說，當時完成民陣召集人的職務，部署離開政壇，並已找人其區議會工作「接班」，認為不需留在民主黨。其後眾志在選舉中找替補人選，他因此於2018年參加立法會選舉。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022