初選案｜區諾軒指初選變成一派拉倒一派　難言戴耀廷做法是民主

民主派初選案涉及16被告的審訊今(20日)續，認罪的區諾軒繼續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，法官陳慶偉指區證供提到戴未顧及各方看法，把不同的意見帶至同一方向，是否「不民主」。區重述當時情況，認為很難接受這做法是民主，並形容當時候初選已變成「一派拉倒一派」，至今他仍是後知後覺。他又提到當時各人對參選會否被取消資格(DQ)的問題仍心存樂觀，惟他覺得從過往經驗，應汲取教訓，小心言行。但至2020年6月初，越來越多人作出政治表態，區亦大感無奈。



被告何桂藍。（資料圖片）

律師指地區直選議員未必會否決預算案

代表被告何桂藍的大律師Trevor Beel今開始盤問區諾軒，律師稱，民主派要贏取功能組別議席「從來都難」，即使民主派贏得功能組別議席，如何令他們投票時和初選組織者的看法一致，是另一困難。區說：「呢個係戴耀廷關心既，我從來都無話要捆綁人地工作。」辯方繼而指，除了功能組別，地區直選的議員亦未必會否決預算案，區說：「有呢個可能。」

指戴未顧及功能組別看法

辯方指，戴所指的「大殺傷力憲制武器」是有瑕疵，難以實現。區說於2020年3月26日的記者會時，當時就運用否決權尚未有清晰的討論，戴在記者會說：「唔同人有唔同意見。」區指是「未經整合」，但後來戴的看法有盲點，因他未有顧及功能組別人士的看法。

官問戴耀廷做法是否不民主

法官陳慶偉指出，根據區的說法，戴不顧其他參加者的意見，把不同的意見帶至同一方向，在追求民主的計劃中，戴的行為並不民主。區起初笑稱：「要謹慎回答。」其後指戴於6月9日的記者會強調組織者「唔偏埋邊一邊」，惟區指就新東的協調機制文件就否決權寫上「會運用」，現時仍感費解。他質疑戴若得知與會者的意思，又曾建議「積極運用」，為何最終會寫上「會運用」。

法官陳慶偉指出，根據區的說法，戴耀庭未有聽取不同看法，並把不同意見帶至同一方向，是否可算「不民主」。

戴只稱新東與新西會議無大分別

區續指，於新西的第二次協調會議後，戴曾致電他，指新西與新東的會議沒有太大分別，分別僅在於新西的人要求有至少4.8萬人投票，才會承認該結果。法官李運騰便問，戴未有告知新西達成協議，就否決權在文件上寫上「會運用」？區說：「無同我講。」區稱他至2020年6月19日，新西的初選者參加者呈交額外聲明，他才知悉。

指戴早知新西參與者會呈交聲明

區續指，同月14日和九龍東的蔡澤鴻煩惱所謂的「兵變」問題時，最後無奈地被動接受九東人士的提議，戴在WhatsApp表示同意，然後稱新西亦會呈交聲明。區指，戴有參與新西的會議，並指戴：「一早知佢哋會咁做。」他指即使就運用否決權，新西的人即使同意使用「會運用」，區亦不同意，其他區的人亦有不同意見。區最後指，上述所指的事，至今他仍是後知後覺，並說：「我好難接受嗰過程可以叫做民主。」

初選後期變成一派拉倒另一派

法官陳慶偉便指，民主有時就是要互相讓步，一些決定未必能取悅所有人。區回應，他從政時講求「求同存異」，要搵「最大公因數」，但初選發展至後期，似乎變成「一派拉倒一派」，反問作為組織者，「唔係要做一個中立仲裁人？」

區諾軒稱當時很多人對DQ仍心存樂觀，但他卻覺得參選者應要謹慎言行。(資料圖片)

對DQ問題各人起初心存樂觀

辯方其後問及，參加立法會選舉的參選人被取消參選資格(DQ)的問題，區指各人起初仍心存樂觀，因2019年時的區議會選舉時，民主派大部份參選人都未有此問題。但至2020年6月時，開始有輿論指若發表某些言論，有被取消參選資格的風險，該些言論包括表明罔顧後果否決預算案，會被視為不尊重《基本法》。

對越來越多人表態感到無奈

區指，於2016年時已有本土派人士被取消參選資格，認為民主派應汲取教訓，小心言行。因此，越來越多人於同年6月初作政治表態，區大感無奈，並說：「若果畀咁多心機搞初選...到頭來被DQ，白費好多義工、好多人心機。」

五大訴求要看政府能否釋出善意

被問到政府回應五大訴求的問題，區指最基本是政府能否釋出善意。他指五大訴求其中一項，是撤回暴動定性。他仍是立法會議員時，曾和朱凱廸提出私人草案，要求修改香港暴動的法例，採用國際標準。若政府接納其草案，或是滿足撤回暴動定性的訴求。惟他和朱卻因提出這議案被批評，覺得兩人認同「暴動」概念。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022