初選案｜區諾軒指簽聲明書或增DQ風險　認戴耀廷沒有帶領民主派

民主派初選案16被告審訊今(22日)續，認罪的區諾軒繼續接受辯方盤問，他指若參與者的參選資格被取消(DQ)，會對獲「35+」議席做成障礙，他主觀認為，參與者簽署《墨落無悔》聲明書，有機會增其DQ風險。區指聲明書雖沒寫明「無差別否決預算案」，但有提及運用《基本法》權力否決預算案，他認為政府或可憑聲明書作提問。



有法官問，參與者自發提出聲明書，是否有挑戰組織者，區說戴耀廷當時並無要求參與者簽署文件，但聲明書卻是要作出政治表態。區又承認2016年後的民主派呈「碎片化」狀態，法官續問戴當時沒有帶領整個民主派，區說：「可以咁講。」



區諾軒認為若參選資格被取消，會對「35+」造成障礙。（資料圖片）

取消參選資格會是35+的障礙

代表被告何桂藍的大律師Trevor Beel，今繼續盤問區諾軒。區同意參選資格被取消會成「35+」的障礙，又指若參選人在參選期間被政府提問，就應要預計有機會被取消資格。

當時不知政府取消資格的理據

法官李運騰問，參選人在初選或選舉論壇的言行，令區擔心他們被取消資格？區說，若參選人講及一些「超越紅線」的說話，就會增加無法參與的風險，但當時無法知悉政府是否以此為取消資格的理據。

主觀估計聲明書會是風險之一

法官李運騰續問，《墨落無悔》聲明書是否其中一項風險，區同意。他繼而解釋，當時有輿論指參選人若罔顧後果否決預算案，會被視為不尊重《基本法》，他亦指，此方面沒有先例可循，只能主觀地估計。

聲明書提及運用權力否決預算案

區同意辯方指，《墨落無悔》沒有寫明無差別否決預算案。辯方問，聲明中什麼內容有風險，區回應指雖然無法得知政府會否向立會參選人提問，但他會設想一個可能性，當簽署該聲明的人「入閘」時，因聲明提及運用權力否決預算案，政府或會問：「請問佢係以乜嘢目的運用否決權。」

初選文件非公開文件但聲明書是

區指，參選人原沒有相關資料讓政府提問，但：「有咗份聲明，就有可能畀政府提問。」李官便指，初選文件「共同綱領」亦有講及「會運用」或「會積極運用」否決權，區指該些文件未有公開。

法官問戴耀廷(圖)是否未能帶領民主派，區諾軒回應：可以咁講。（資料圖片）

區認為聲明書是一個政治表態

李官問，聲明書是否對挑戰組織者，區認為這是對組織者一個異議，他解釋戴耀延當時不要求簽署相關文件，聲明卻是要作出一個政治表態。

戴沒有帶領民主派

區在辯方盤問時同意，當時未有討論立法會選舉後，誰人領導其他民主派議員，又指該情況自2016年起開始。李官以「碎片化」形容該情況，區同意，又指當時有「四大版塊」歸類民主派的立法會議員。李官便問，是否戴亦沒有帶領民主派，區回應說：「可以咁講。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022