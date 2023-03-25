18求職者面試被盜信用卡資料　4男女認竊取350萬　囚24至44個月

3男1女以招聘美容師，應徵者前來面試或培訓時，趁他們把財物存放在儲物櫃時，盜取其信用卡資料，再用以購買多部iPhone，事件中有18名受害人的35張信用卡被盜，並涉購物逾350萬元。4男女早前認盜穼等多項罪名，案件今(25日)在區域法院判刑，法官游德康指案件經精心計劃，女被告角色更是舉足輕重，判4人入獄24至44個月。



4名被告：陳韞鍶（36歲，美容院經理）、蔡祥曦（37歲，行政助理）、黃君瀚（28歲）及馬學良（21歲，大學生），被控30項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，四人分別承認其中29罪、1罪、4罪及6罪。涉案日期介乎2020年10月至2021年5月。

官指女被告角色舉足輕重

法官指，盜用他人資料屬嚴重罪行，女被告在案中角色更是舉足輕重，她共涉及29項罪名，故以5年半為量刑起點，因認罪減至44個月，餘下3名被告則分別判囚24個月、32個月及28個月。

18事主到美容院面試和培訓時被盜

案情指，18名事主均曾到4間美容院面試或接受培訓，期間被要求把個人物品鎖在儲物櫃內，疑期間被人盜取信用卡資料。案情指女被告陳韞鍶負責把資料交給包括另3名被告，3名男被告把事主信用卡資料購買 iPhone及禮品卡等。陳另會用事主電話卡致電銀行，查詢信用卡的信用限額，或要求銀行批准若干交易。18名事主的35張信用卡曾被盜用，並進行過105宗交易，涉款達350萬港元。事主事後發現信用卡被盜用報警。

有被告見FB搵快錢廣告受聘當代購

4名被告後來先後被捕，黃承認因失業，在Facebook見到「搵快錢」廣告，從而受聘幫人「代購」電話，每部可獲酬勞800元；他稱每次「代購」都有人向他提供信用卡資料，他曾助人「代購」50部電話，賺取5萬元。

黃招攬他人犯案

黃稱曾有交易被拒感不安，便在Facebook上招攬馬加入，每次得到800元酬勞後，會分500元給馬；蔡的角色與馬相似。馬稱他每次買電話都可獲500元酬勞，被捕當日蔡接載其他被告往買iPhone，但交易不成功，因此買不成電話。

求情稱因經濟壓力愚蠢被利用

4名被告均否認是案中主腦，並自稱是執行指示的「棋子」，案發時陳、蔡和黃三人均受到經濟壓力，愚蠢地被人利用犯案；案發時19歲的馬則稱，他被捕後被還押，荒廢學業兩年，已受到足夠教訓。

案件編號：DCCC87/2022