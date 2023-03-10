4男女用他人信用卡資料購350萬財物　求情自稱受僱的棋子　候判

4男女以招聘為由邀請應徵者面試或培訓，趁他們把個人財物存放在儲物櫃時，盜取其信用卡資料，再將信用卡資料綁定自己手機的電子錢包，以購買多部iPhone，事件中有18人受害，涉款逾350萬元。涉案4人今（10日）於區域法院承認盜竊、企圖盜竊共32罪，部份被告更是看到Facebook的「搵快錢」廣告，受僱為他人「代購」電話的工作，他們，求情稱他們皆非主腦，只是負責打工的「棋子」。法官游德康將案押後至3月25日判刑，除了一名行政助理續准保釋，其餘三人需要還押候判。



4名被告：陳韞鍶（36歲，美容院經理）、蔡祥曦（37歲，行政助理）、黃君瀚（28歲）及馬學良（21歲，大學生），被控30項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，四人分別承認其中29罪、1罪、4罪及6罪。涉案日期介乎2020年10月至2021年5月。

四名被告在區域法院承認32項盜竊及企圖盜竊罪。

35張信用卡被用作105宗交易

案情指，18名事主先後在涉案4間美容進行面試或接受培訓時，被要求把個人物品鎖在美容院的儲物櫃，期間被人盜取信用卡資料。陳負責把資料交給包括3名被告等共犯，他們把事主信用卡資料綁定在其手機內，用以購買 iPhone及禮品卡。陳另會用事主電話卡致電銀行，查詢信用卡的信用限額，或要求銀行批准若干交易。眾犯案人利用18名事主的35張信用卡，進行105宗交易，涉款合共350萬港元。

FB搵快錢廣告受聘當代購

事主察覺信用卡被盜後報案，4名被告最終被捕，警誡下黃承認案發時因失業，在Facebook見到有人稱可提供途徑「揾快錢」，遂聯絡兩個素未謀面的發帖者，對方解釋其工作是要幫人「代購」電話，每部電話酬勞為800元；黃每次買電話前，都會有人向他提供信用卡資料，讓他輸入到工作電話內，他先後5次幫忙，並購入了約50部電話，賺取5萬元。

黃雖覺不安但仍招攬他人犯案

黃亦承認，他買電話時間會遇上交易不獲接受的情況，令他感到不安，其後在Facebook上招攬馬，每次得到800元酬勞後，都會將當中500元分給馬；而蔡的角色與黃相似，有需要時蔡會駕車接載他。馬則稱，他每次買電話都可獲500元酬勞，被捕當日蔡接載他和黃買iPhone，但交易不成功，因此買不成電話。

大學生被捕後拘留荒廢兩年學業

辯方求情指，四名被告皆非案中主腦，只是負責執行指示的「棋子」，案發時陳、蔡和黃三人均受到經濟壓力，愚蠢地被人利用；案發時只得19歲的馬一直還押，荒廢兩年大學學業，現已受到足夠教訓，希望法庭予以輕判。

案件編號：DCCC87/2022