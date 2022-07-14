領養寵物｜習性醫療領養前先考慮5大問題　石斑助改善關節皮膚病

飼養寵物是對牠們一輩子的承諾，在人類眼中，寵物只是生活中的一部分，但對寵物來說，主人卻是牠們的一切，所以考慮養寵物之前，應該要「停一停、諗一諗」，避免因一時衝動，最終把寵物遺棄。被遺棄的寵物，可能戰戰兢兢，但也期待着一個愛鍚牠的主人出現，與其到寵物店購買，何不考慮領養？讓小毛孩重新被愛。



Andrew和梳打仔真的「老友狗狗」！（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

領養柴犬 跑20圈仍精力旺盛

寵物和人一樣，相處日子久了，彼此會慢慢建立深厚的感情。港台節目《與pet pet有約》今集就邀請了藝人龐景峰（Andrew）分享自己領養柴犬梳打仔的趣事。他形容與梳打仔的關係情同父子，又似跑友，因為每當Andrew出去跑步時，梳打仔都會陪伴在側。他更笑說懷疑牠有過度活躍症（ADHD），事關精力旺盛的梳打仔就算圍著足球場跑20個圈，仍然活力充沛，認真厲害！

梳打仔精力充沛，經常陪Andrew外出鍛鍊身體。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

雖然梳打仔現得悉心照顧，與Andrew「老友狗狗」，但原來也曾有過一段不開心的經歷。牠原在日本生活，隨主人搬來香港後，由於香港的居住環境容納不下4隻狗，主人才逼於無奈把梳打仔轉讓Andrew，幸好Andreew與牠相處融洽，二人關係很親近。

家中成領養中途站 事事以寵物為先

Andrew喜歡小動物，更把自己的家化身成寵物中途站。除了梳打仔之外，家中還有十多隻鸚鵡、蜘蛛等寵物，自己亦會與媽媽一起參與動物搜救，並暫時把寵物寄養在家和尋找合適的主人。其實每養一隻寵物，都會為自己添加一份責任感，而Andrew坦言養寵物後，事事會以牠們為先，「過去要外出吃飯，當然會到自己喜歡的餐廳，但自從養了寵物，便會選擇有室外座位的地方，讓狗狗都可以一起前往用餐。」

領養回來的梳打仔與Andrew的感情很好，Andrew亦十分鼓勵其他人以領養代替購買。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

石斑魚富含骨膠原 適合年長或關節皮膚有問題寵物

想寵物健康成長，食物就要小心選擇，除了有碳水化合物之外，亦要有豐富的維他命和蛋白質，例如石斑魚西蘭花薯蓉，味道吸引之餘，營養亦很豐富。獸醫陳子浩表示，石斑魚的皮較厚，骨膠原含量高，特別適合年長或有關節和皮膚問題的寵物，另外西蘭花亦有豐富的鐵質、胡蘿蔔素、維他命A、B1、B2、C等，令狗狗的身體更健康。想毛孩額外攝取更多營養，陳子浩表示可選擇寵物保健品，不過要視乎寵物的需要，另外他提醒維他命A等油溶性補充品，本身不容易被身體排走，萬一攝取過多，有機會令毛孩身體中毒，主人選擇時必加倍小心。

按圖看石斑魚西蘭花薯蓉做法：

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做法：

1.先準備一鍋熱水

2.薯仔切件，再把所有材料放進水裡煮熟

3.薯仔盛起，壓成蓉

4.其他材料撈起後剪碎

5.將剪碎的材料混入薯蓉即可

雪貂咬人被棄養 新主人用愛包容

不少人或因一時衝動而養寵物，但亦很容易因不熟悉小動物習性而萌生棄養念頭，就好像今集另一位主角的雪貂Whisky，樣子可愛的牠雖然心得主持的歡心，不過原來雪貂本身的體味濃烈，加上牠咬人的天性，令Whisky的主人經常被牠咬至流血，最後選擇棄養。幸好後來遇上另一位主人Coni，經悉心教導後，漸漸減少了咬人的頻率。

別看雪貂的樣子可愛，原來牠們天性愛狩獵，存在一定攻擊性，飼養前需多加留意和考慮。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

預留醫藥費不可少

體味是雪貂另一個被人棄養的主因之一，Coni表示，因為雪貂是肉食性寵物，而且因為身體不會消化蔬菜或穀物，所以令體味和排泄物的味道更濃烈。Coni笑言只可以做個「勤力的剷屎官」，盡量減少家中的異味。

雖然Whisky的習性和體味不是人人都接受到，但Coni坦言Whisky的出現，令家中發生了不少趣事，例如夜晚Whisky會偷偷打開鞋櫃，將家中各成員的鞋都叼到床下藏起來，一早起來各人就要翻箱倒籠地找鞋子。對於有興趣養雪貂的人，Coni建議除了注意牠們咬人和體味之外，亦要留意牠們的心臟和胰臟，因為這兩個內臟天生較弱，或需為牠們預留較多醫藥費。

雪貂Whisky為Coni一家人帶來不少歡樂，但Coni表示雪貂的心臟和胰臟較弱，主人宜預留醫藥費作未來治療之用。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

按圖看領養前需考慮的5大問題：

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《與PET PET有約》第6集

時間：7月15日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31