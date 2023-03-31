初選案｜趙家賢指戴耀廷傾向本土抗爭派　見其攬炒文章字眼覺火滾

民主派初選案審訊今午(31日)繼續，認罪的被告趙家賢供稱，戴耀廷在2020年4月開始發表文章，提及「攬炒」及否決預算案等想法，但協調會上未達共識，他形容戴卻像預言家般撰文，儼如「民主派全港唯一領導人」，直指戴「完全自負、不負責任」，趙又稱，他第一次看到戴在文章所用的字眼都覺得「好火滾」，又稱若他和民主動力的成員，當時有看過戴發表的多篇文章，相信不會同意承辦初選。趙說覺得戴在運用否決權的想法上是傾向本土抗爭派，但作為調解員的他，認為當時各方未達成共識，「利用否決權」等字眼不應該出現在初稿中。



控方展示戴的文章香港攬炒大對決

主控官在庭上展示2020年4月20日於媒體刊登，由戴耀廷撰寫的文章《香港攬炒大對決》，其中提及：「民主派現正密鑼緊鼓部署9月的立法會選舉，希望奪取一半議席....若能成功，在明年就會否決財政預算案，到時立法會有可能被解散，特區政府也可能停擺。民主派的策略是以「攬炒」去迫使中共及特區政府就「反送中」所提出的五大訴求作讓步。」

趙家賢稱他辦初選的初心，只是想泛民在議會上取得主導權。（資料圖片）

趙稱看到文章字眼覺火滾

趙稱之前沒有看過該文章，但在協調會議上，戴提出他和民間的建議，即運用否決權去否決預算案。趙稱在該些會議中，有人很支持此做法，傳統民主派對此有疑問，討論期間，戴發表一些煽動、「就好似預言家既文章」，尤其當中講及若民主派成功取得立會過半，就會否決預算案等，他指戴根本未獲清楚和明確的授權。趙謂：「我依家第一次睇到，我睇到呢啲字眼，我係好火滾。」

形容戴似民主派全港唯一領導人

他續指，在未有處理所有人的共識下，戴便「好似民主派全港唯一領導人」，表示「民主派就會咁做」，趙直指其行為「完全自負、不負責任」。趙表明，若他和民主動力的成員有看過戴發表的多篇文章，相信不會同意承辦初選。他強調，其初選的「初心」，是希望協助民主派獲得立會過半議席，取得主導權，推出利民惠港的政策，同時令政府回應五大訴求，而不是戴在文章的角度，迫中共、特區政府作出讓步。他強調，應是透過議會架構，和現行制度反映民意。

趙家賢稱覺戴耀廷當時想與中央頂到行。(資料圖片)

認為戴想同中央頂到行

趙相信戴已經：「好躁動地，透過民主派去參選，去攞過半議席，就係同中央、政府頂到行。」趙強調，這不是民主動力多年來進行協調和初的「初心」。

法官李運騰問，文章所提及的策略，在協調會議中沒有達成共識？趙說，當時傳統民主派政黨表示對擔憂，當時仍在協調中。法官陳仲衡便問，當時是否如拔河比賽，趙回應：「好準確，法官閣下。」

戴指民意要求運用否決權

控方其後問及一份新西協調會議後的協調初稿，當中包括「會積極運用《基本法》的權力，包括否決預算案」，問會議中有否討論此事。趙說，戴提及民意是要求運用否決權，令政府回應五大訴求，本土抗爭派和傳統民主派就此議題上拉鋸。戴因此在傳送該文件時，亦表明此不是大家最想要的方案。

認為戴傾向本土抗爭派

惟趙認為，戴當時偏向推動運用否決權的方向，又指戴是傾向本土抗爭派一方。法官陳仲衡指出，初稿是使用「會積極運用」，是否反映戴傾向本土抗爭派。趙說，若對運用否決權有保留，需釐清政黨的關注，初稿有這些字眼。他強調，若就此方向未達共識，趙說：「我作為調解員既操守，成句唔應該出現。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022