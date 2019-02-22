團體設計桌遊推廣本地農作物　好玩過手機遊戲？

生活在石屎森林，城市人甚少機會接觸農田，但現在可從桌上遊戲認識本地農作物。今年一月，本地桌遊出版社跟馬寶寶農場及中學合作，推出以本地農作物為主題的桌上遊戲，讓學生認識本地農作物的來源。

學生先到馬寶寶社區農場考察，實地認識本地農作物。(照片由受訪者提供)

桌遊出版社Jolly Thinkers項目經理畢漢藩解釋，桌遊的構想源自一隻法國農作物的桌上遊戲，「當時覺得這個遊戲很有趣，但法國的農作物跟我們有所距離，就申請了遊戲的版權，藉此推廣本地農作物。」

出版社並邀請馬寶寶社區農場合作開辦工作坊，先讓中學生認識本地多種不同的蔬果，「因為我們在街市看到的農作物，跟在農田看的有所不同，例如荷蘭豆的花是粉紅色，但我們平時不會知道。」畢漢藩說。參與工作坊後，學生就繪畫出多種本地四季蔬果，並將畫作製作成卡牌。

遊戲的玩法簡單，四種顏色的卡牌代表各個季節的蔬果，而遊戲的目的則是盡快集齊四季蔬果，當「墟市」牌出現時，玩家就要排出當季蔬果的手牌，並計算手牌的分數 （1分為最低；6分為最高），當三次「墟市」牌出現後，就代表遊戲結束，分手最高者或最快集齊四色卡牌的玩家勝出。此外，手牌當中還有災害卡，如颱風、外來物種入侵等，當此卡出現的時候，所有玩家就要放棄手上其中一張卡牌。

桌遊的對象主要是學生，但現時手機遊戲大行其道，普遍學生機不離手，「原始」的桌上遊戲仍有吸引力嗎？畢漢藩笑言：「學生都玩得很投入，而學校都深明桌遊的好處——它的魔力要親身玩才知道，例如有些遊戲會看別人眉頭眼額、身體語言，這些觀察的過程都會很有趣。」