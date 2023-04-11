香港01行政總裁蘇曉婷：媒體必須面對數碼化　科技人才短缺成挑戰

資訊科技一日千里，媒體十多年來翻天覆地變化。《香港01》行政總裁蘇曉婷早前接受香港電台節目《飛越大中華》訪問時指出，各行各業都在進行數碼化，媒體無論持有任何牌照，都必須要面對數碼化潮流；而數碼化讓媒體進入了更沒有邊際的狀態，所以這是各行各業都需要直視和面對的情況。



她指現時面對相當多的挑戰，最重要的就是人才，尤其是科技人才，各行各業都在爭取科技的人才，尤其是經濟能力較強的行業和企業，所以留在媒體界別的科技人才顯得更為稀缺，不過看到香港政府出了很多政策吸引人才，「這件事是令我看到曙光的」。



蘇曉婷在節目中表示，以前的報紙、雜誌、電視台、電台，媒體表現形式比較單一，他們只是做好自己印刷、聲音、節目的部分，因為在以前的年代，不需要將節目放上網；但現在大家都叫向多渠道（multiple channels）發展，這幾年媒體無論持有任何牌照，都必須要面對數碼化潮流。

數碼化就是無界限，媒體不再存在「air time」的問題，需要迎合（cater）用戶的需要，我們叫「on demand」。 《香港01》行政總裁蘇曉婷

她表示，新形勢下，媒體將節目放上網，有聲畫片段，電台節目和觀眾就不需要定時定刻錄製和收聽，可以按照用戶的需求推送，用戶也可以根據自己的需要去選擇相應的節目。因此她形容「數碼化讓媒體進入了更沒有邊際的狀態」，所以這是各行各業都需要直視和面對的情況。

媒體趨勢出現社交化

蘇曉婷指出，受內地或者海外影響，媒體的趨勢出現社交化，「傳統媒體偏向單向性發放資訊，而現在用戶需求和習慣不僅僅限於單向，而是雙向甚至是多向地討論。」她表示，以往媒體給香港民眾的印象就是大眾媒體，但以《香港01》或者競爭對手、同行的角度去看，其實角度更闊，現時用戶其實可以在社交平台上獲取到更多資訊。

現時讀者在社交平台上接收到更多資訊，接收渠道不單是由專業人士創造的內容（PGC），有些社交媒體或自媒體已經發展至由用戶創造內容（UGC）。她認為不只是媒體，現在用戶的生活也越來越依賴社交平台，接收多樣化的資訊，「因而社交平台也是我們的競爭對手之一，在這樣的環境下，廣義上的媒體發展會有很多變化發生。」

香港與內地媒體生態截然不同

蘇曉婷表示，內地跳過了傳統媒體的發展階段，直接進入了互聯網社交化的媒體時代，如某些軟件的朋友圈，有各種各樣的形式，包括文字、圖片，甚至非常流行的短視頻，不同的年齡層都在玩相關的軟件，不同軟件亦可以對應不同年齡群體的受眾。她認為香港的情況仍有待發展，「不過我認為香港有時間，有能力和有人才去追趕。」

目前香港媒體仍然非常依賴搜索引擎去找資訊，或者是社交媒體用戶追蹤某一個帳戶去搜索資訊，或者該帳戶主動推送信息。她指作為商業機構，會透過不同的渠道（包括搜索引擎或者社交媒體）投放廣告，然後引流到自己網站，這是大部份香港主流媒體會做的事。內地則有自己搜索網站，但更多的應用都在社交平台上，而它們不是一個引流去主網站的手段，內地無論官方或私營機構，都願意將所有的資訊全部放在社交平台上發布，反而媒體主網站的流量不多，她指這就是非常不同的媒體生態。

她表示，媒體的價值是去傳播資訊或分析評論，所以無論在何平台都可以有這個效果，需要背負這種堅持；只不過不同地區的不同應用，都會對應不同地區的用戶習慣。

蘇曉婷說，目前面對相當多的挑戰，最重要就是人才問題，尤其是科技人才。她指過去幾年各行各業都在爭取科技的人才，尤其是經濟能力較強的行業和企業，所以留在媒體界別的科技人才顯得更為稀缺；不過政府出了很多政策吸引人才，希望可以爭取到無論海外還是內地的人才，「這件事是令我看到曙光的。」