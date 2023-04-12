黑臉琵鷺全球數量創新高錄逾6600隻　后海灣僅約300隻十年第二低

香港觀鳥會今日（12日）公布，今年全球黑臉琵鷺數量達6,603隻，數量穩步上升，主要升幅來自台灣，錄得黑臉琵鷺度冬的數目佔整體逾六成，然而，連接香港及深圳的后海灣的黑臉琵鷺數目7年來首次少於300隻，按年減近兩成，亦是過去10年第二低。



香港觀鳥會總監余日東認為，黑臉琵鷺數量是濕地環的指標，今年數量下跌是對香港發出重要警號，他提及后海灣有近三成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私人持有，令后海灣一帶持續面臨生境質素退化的威脅。他呼籲政府發展北部都會區的同時，要加強后海灣濕地保育工作，包括減少人為干擾，以保障黑臉琵鷺棲息地。



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全球錄7.2%增幅 主要升幅來自台灣

香港觀鳥會每年1月均會進行《黑臉琵鷺全球同步普查》，今年動員逾200名來自東亞地區不同的專家及義工於全球約130個地點統計黑臉琵鷺數量。今年整體數量6,603隻，比去年6,162隻，增加441隻，增幅達7.2%。其中以內地、台灣及韓國的黑臉琵鷺數量錄得增長。台灣繼續是最主要棲息地，錄得4,228隻，佔全球約64%，按年升幅為10.6%。

后海灣黑臉琵鷺數量再減70隻 跌穿300隻水平

然而，后海灣黑臉琵鷺的數量為299隻，較去年減少70隻，下跌了19%。是過去10年第二低。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌穿300隻。

香港觀鳥會：對香港發出的重要警號

余日東表示，黑臉琵鷺主要於米埔自然保護區生活，其數量是濕地環境的指標，反映該區保育工作。觀鳥會認為，今年黑臉琵鷺在后海灣的數量下跌，是對香港發出的重要警號。由於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地受到較充分的法例保護和管理，這些棲息地狀況相對能得以維持。他提及，一般位於岸邊的濕地，只有兩面或三面受威脅，但后海灣基本上是四面均受到威脅，情況令人擔憂。

三成魚塘濕地及緩衝區囤積 后海灣面臨生境質素退化威脅

他舉例指，外來紅樹品種海桑入侵，加上紅樹林擴張，令后海灣泥灘面積持續減少，以致黑臉琵鷺可使用的棲息地亦有所減少。此外，后海灣有近三成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私人持有，這些土地被荒廢及改變用途，令后海灣一帶持續面臨生境質素退化的威脅。余日東強調，后海灣及深圳河集水區為獲國際鳥盟認可的「重點鳥區」，倘該區受影響，其他鳥類亦會受影響。

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呢個后海灣咁好嘅內灣入面，有好多好自然嘅生境、泥渝、紅樹林，基圍同埋魚塘，其實一直都係畀城市發展所包圍，甚至乎畀城市發展向內侵蝕。 今日嘅主角黑臉琵鷺、呢個濕地嘅其他雀仔都會受到威脅。黑臉琵鷺只係大家知一個熟悉嘅鳥種，畀大家知個情況，我哋真係擔心，究竟呢個后海灣嘅前途會點樣呢？個發展會去到邊度呢？ 香港觀鳥會總監余日東

政府於2021年首次提出《北部都會區發展策略》，余日東表示，希望北部都會區能夠實踐「生態優先」，妥善管理及加強后海灣濕地的保育工作，包括研究黑臉琵鷺的原因，減少人為干擾，控制進入該區的人流，例如維持漁塘運作、確保漁民生活，並定立長遠保育方案，以及進行公眾教育。