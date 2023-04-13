初選案｜趙家賢指楊雪盈溫和務實　曾強調當選議員可自主行使權力

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪的被告趙家賢今(13日)續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，他在接受辯方盤問時稱，認為被告之一的楊雪盈屬溫和及務實的人，他沒有聽過楊在協調會議上稱會反對否決預算案，又指楊曾向他稱，知道戴耀廷有「好多諗法」，因此會讓戴在會議帶出其想法，但楊亦強調，每個議員當選後，都可自主行使權力。審訊明續。



被告楊雪盈。(歐嘉樂攝)

知戴多想法故讓其在會上發表

趙家賢作供時稱，被告楊雪盈是一名溫和、務實的獨立議員，並且深得選區居民的歡心。辯方問，有否聽到楊在協調會議中，反對否決預算案，趙稱沒有在會議上聽過，但他在其他場合曾和楊討論，楊稱知道戴耀是「有好多諗法」，她說﹕「戴有啲諗法帶出嚟，等佢講埋先。」但楊強調每個議員當選後，都可自主行使權力，趙亦認同其說法。法官陳慶偉問，楊未有就戴的說法表達支持或反對，只是讓戴講其提議，趙同意。法官李運騰問，若楊不受制於協調的共識，為何仍要參加初選，趙指未有就此和楊傾談。

無印象彭卓棋曾要求移走政綱

被告彭卓棋的代表大律師指，彭曾要求在初選電子投票系統和票站中，移除其所有政綱，趙稱沒有印象。

此外，代表彭卓棋的代表大律師就港島的協議會議問趙時，法官陳慶偉查問為何問此問題，並在趙離席後繼續討論。辯方解釋，想得知司馬文在那一個會議表示反對否決預算案。法官陳慶偉指。司馬文在哪一個會議表示反對，並不重要，又反問：「是否認為在審訊完結時，會就所有事情都知道真相？」而趙返回法庭後，陳官問趙，他有出席的港島協調會議中，有否聽過司馬文表示反對否決預算案，趙稱有聽過。

民動有負責選舉前的民意調查

被告劉偉聰盤問時指，根據原本的計劃，35+會在立法會選舉後完結，趙同意。法官陳慶偉問，即使立法會選舉完結，35+計劃或仍未結束，並舉例指或有勝出立法會參選人，因未有宣誓而被取消資格。趙指民主動力的角色只是承辦初選，亦負責立法會選舉前的民意調查。

替補機制由兩名初選協調人負責

陳官續問在該民調後，仍需決定派出多少張名單出選，並召開協調會議，就此取得共識。趙說，民動不負責處理召開協調會議，又指該組織不負責替補機制，該機制是由兩名初選協調人負責。

法官陳慶偉又問，趙昨稱政府於2019年6月撤回修訂逃犯條例，但陳官的個人記憶是同年9月，趙解釋因特首當時曾用不同字眼，如「壽終正寢」，但市民不滿意。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022