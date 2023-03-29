初選案（六）｜趙家賢作供　指本土抗爭派踩界令事件失控

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權的審訊進入第34天，控方開始傳召第二名「從犯證人」趙家賢。趙作供時稱，他是民主動力的召集人，該組織主要負責民主派的選舉協調工作。他又談早在2012年戴耀廷提出「佔中」概念時，已開始與戴認識，指戴由佔中概念，至2018年提出「風雲計劃」，及至2019年民主派區選大勝，從而發展至2020年提倡的「35+」，希望能在立法會取得過半議席。



惟趙家賢指，他的初心原本只是想有更多民主派入立法會，以爭議政能力，但戴耀廷等卻偏重憲法權，並提出想否決預算案，這方面不同黨派有分歧。後來本土抗爭派在未知會大會的情況下舉行了記者會，令事件失控。



初選案時序。(詳看下圖)

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審訊第34天 趙家賢指2019年民主派區選大勝 不少當選人心雄咗

控方第二名證人趙家賢開始作供，他指案發時是民主動力的召集人，形容是個「蚊型組織」，主要做選舉協調工作。他與戴耀庭在2012年戴提出「佔中」時已認識，後來戴在2018年提出「風雲計劃」，建議派參選人到沒有民主派代表的選區出戰，惟這與他們過往協調做法有衝突，因他們相信憑短期大勢空降選區，會對社區發展不利。然而民主派在2019年的區選大勝，不少當選議員「心雄咗」，戴想利用這次成功，套用在2020年的立法會選舉，趙作供時曾以「大作家」及「大思想家」描述戴，又指戴之後開始撰文發表他「35+」的想法。

審訊第35天 趙家賢透露蕭若元曾贊助選民登記活動

趙家賢作供時透露，資深傳媒人蕭若元曾贊助民主動力，推行選民登記活動，因蕭認為應加強3個功能組別的選民登記，蕭最後同意地區直選及功能組別都推廣選民登記。

此外，趙指戴耀廷等人於2020年3月就初選召開記者會時，民主動力並未獲邀請，他也是看到手機推送才知曉，並只看直播。趙又說，他們仍在考慮是否辦辦初選時，戴已向他人稱已邀請民動幫手，後來他要戴承諾初要全權交民動處理和控制，他指戴「口輕輕」說：「無問題。」惟之後的流程卻出現變異。

審訊第36天 鄒家成曾言民意要抗爭派入議會 戴亦傾那方

趙家賢繼續作供，提到新東協調會議就運用否決權有火花，期間本土派的鄒家成，強烈批評傳統泛民的代表有疑慮，並指民意是要抗爭派進入議會，用盡方法迫政府回應五大訴求。

趙又提到戴耀廷在2020年4月開始發表「攬炒」及否決預算案想法的文章，但協調會上未就這議題達共識，認為戴儼如「民主派全港唯一領導人」，直指他「完全自負、不負責任」，又覺戴在運用否決權的想法上，是傾向本土抗爭派，但趙稱，作為調解員的他，認為當時不同派別未達共識，如「利用否決權」等字眼，不應該出現在初稿中。

審訊第37天 本土抗爭派漠視中央訊息 區諾軒成了磨心

趙家賢供稱，他留意到本土抗爭派在協調會議上表態進取，漠視中央政府訊息，且有意拉攏傳統民主派去達成他們的目標，部分會議更提及投票通過「會運用」否決權等。但他稱民主黨代表應未獲授權作私自表決，對此感到詫異，但助手曾向他透露，戴耀廷希望眾人能提供主流大方向，以草擬協議最終版本。

此外，趙指區諾軒在籌備初選期時亦變了「磨心」，指區原本擁有「本土自決派」支持，但傳統民主派又對區寄以厚望，前民主黨元老李永達「直頭話當佢半個仔。」趙認為，區在如何平衡民主派不同光譜的立場感困擾，會遇到「兩面不是人」的情況。

審訊第38天 戴耀廷免參與者簽署文件 為減參選時被DQ風險

趙家賢又稱。他和區諾軒在2020年6月9日的初選記者會約1星期前，曾遊說戴耀延不要求參加者簽署共識綱領，避免日後他們參選時，會曺選舉主任審視，增被取消資格的風險，因此建議戴「多一事不如少一事」，避免有「白紙黑字」的文件，以免選舉主任可提出疑問，戴最終答應。

審訊第39天 本土抗爭派開記招令事完全失控

民主派「35+」初選案審訊今(6日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的被告趙家賢繼續作供，他指2020年7月14日，建制媒體以至中央駐港機構等，分別發言指初選或違國安法，戴耀廷有向各選區發訊息，趙認為戴是在力挽狂瀾，惟本土抗爭派翌日在未通知大會下召開記招，並在會上表明否決預算案等，並希望事件推至國際層面。趙形容這說法是「踩界」和「整件事係完全地失控」。趙稱這是他後來退出初選的原因之一，並說：「唔能夠DQ佢地，只能DQ自己。」形容這是一個切割。

審訊第40天 趙家賢指戴耀廷未放下否決預算案等想法

趙家賢繼續作供，他指政府宣布因疫情押後立法會選舉後，戴耀廷未有放下其否決預算案等想法，更要求民主動力捐款，以讓香港民意研究所建立新投票系統，圖透過民意向傳統民主派施壓，令他們服從。惟趙稱民動退出初選後，只從事合法工作，故對戴的要求，一直未有回覆。在初選約一至兩個月後，有次他與戴見面，戴對他說：「過咗風眼位啦，無事啦依家。」戴又說時任美國國務卿蓬佩奧都讚他們做得好。

趙又稱不認識被告之一的吳政亨，在案件前年提堂前未見過吳，但他知吳以「李伯盧」名義行事，曾發起「三投三不投」運動。指「李」仿如有份協助舉辦初選，戴耀廷指「李」是其「fans(支持者)」，又指「李」在民間推動初選很有用。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022