初選案（七）｜趙家賢接受辯方盤問　控方列郭榮鏗等3人為共謀者

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權的審訊進入第41天，控方交代案中其他3名共謀者，包括：時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、時任民主動力總幹事黎敬輝和公民黨前立法會議員郭榮鏗。辯方亦開始盤問「從犯證人」趙家賢，有律師指趙曾在訊息中形容戴耀廷「成日亂嚟」，趙稱這是他與戴合作後的感覺，並指戴常以「夾硬」或順勢方式，令事情跟其想法而行。



此外，趙又稱被告吳政亨並未有參與初選的會議，而公民黨的被告鄭達鴻，則是個審視議題細心，能理性討論的人。



16名不認罪被告。(詳看下圖)

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初選案時序。(詳看下圖)

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審訊第41天 趙家賢指對戴耀廷印象是成日亂嚟

趙家賢供稱，他曾叫民主動力的總幹事黎敬輝在會議上留意戴耀廷，特別是他如何講及民動的角色，趙並在訊息指：「佢啲嘢真係成日都亂嚟。」趙解釋因為戴曾在未得其同意下，向他人稱邀請民動在初選中提供協助。他形容此舉是對民動造成壓力，若最終拒絕其要求，組織便會「中哂箭」。

辯方律師又提到，被告吳政亨曾以「李伯盧」名義在報章刊登頭版廣告，宣傳其「三投三不投」運動，但趙強調民動並沒有就廣告支付任何用。庭上又透露被告之一的林景楠亦對該廣告有意見，林形容廣告內容不妥，又指廣告用紅色作底色是「好噁心」，坦言難以接受。

16名不認罪被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022