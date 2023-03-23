減肥藥｜醫生：一日開幾十人份量「梗係濫開」　靠申訴人頂證追查

深水埗一間診所門外疑有多人排隊看醫生後，獲取處方減肥藥Panbesy再轉售圖利。有專科醫生認為，有專業操守的醫生絕對不會向病人處方Panbesy，事件明顯看到有人「濫開」藥物，但要監管必須有申訴者向醫委會投訴及舉證。另有藥劑師指出，要證明醫生有否涉及濫開減肥藥物很困難，更不諱言「可能真係要食死人」，才能引起當局關注及介入調查事件，一般只能從醫生道德方面，交由市民自行評價。



香港肥胖學會會長周振中強調，Panbesy推出時只有三個月臨床醫學數據，一般有專業操守的醫生都不會使用。(資料圖片)

本身是內分泌及糖尿病專科醫生的香港肥胖醫學會會長周振中指出，Panbesy含有芬特明成分，屬於興奮劑，雖已面世超過半世紀作減肥用途，但推出時只有三個月的醫學臨床數據，以今時今日的醫學角度判斷，一般有專業操守的醫生都不會處方或建議病人服用。

臨床數據少欠安全 一般醫生不建議服用或處方

他強調，如果求診病人只是僅僅超重，或為改善外觀，醫生多數建議從控制飲食、多做運動等改變生活模式方面入手，現時醫治肥胖症，主要使用安全又有效醫治糖尿病的腸泌素針劑，但這類針劑藥物價格高昂，且不是簡單藥物，並非普通家庭醫生能夠使用。

問到每日有數十人排隊聲稱減肥，並獲取須醫生處方的Panbesy，當中有人是否涉有濫開藥物之嫌，周振中稱不評論涉事醫生的相關行為，但他同意有關情況：「咁梗係濫開啦！」周振中表示，現行機制有監管醫生的專業操守，但一定要有申訴者向醫委會投訴。

醫生：事件不尋常 籲追查病人藥物去向

家庭醫生林永和亦認為事件「有啲唔尋常」，或可能涉及醫療專業上的行為問題，值得相關部門深入了解。他形容一般醫生不會處方Panbesy，因為只有短期效用，如要控制體重，最重要長期靠飲食習慣和運動配合。即使醫生認為病人有醫學上原因的需要使用Panbesy，每次只會處方一至兩星期的份量，甚至最多一個月份量，若長期使用超過三個月，有可能會出現嚴重副作用，包括失眠、焦慮及引致心血管病，甚至上癮。

他指出，有人在診所門外炒賣減肥藥，責任的確是買藥和賣藥人士問題，但醫生在專業上亦有責任做好登記名冊，在危險藥物登記名冊上清楚列明病者姓名、住址及聯絡電話，還有處方份量及原因。

他同意行內會有害群之馬，若醫委會收到相關投訴，並非沒有辦法監管及追查個別醫療行為，例如可尋找登記名冊上的病人查問，及翻查病歷紀錄了解當時有否恰當地診症，但要定期巡查則較難。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，要監管醫生操守難度高，除非涉及死亡或有多人投訴及舉證，否則只能靠市民自行判斷。(資料圖片)

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，Panbesy的唯一效用是控制體重，其成分芬特明的化學結構與安非他命相似，屬於最嚴格監管的危險藥物，必須由醫生臨床診斷處方。根據國際指標，若求診病人的BMI達到30或以上，或者本身BMI超過27，並因肥胖影響出現「三高」(高血壓、高血糖及高血脂)症狀，透過建議飲食和運動配合仍無效用，才會處方減肥藥物。

監察醫生操守難度高 須多人投訴舉證

若要處方Panbesy，醫生必須先為病人磅重計算BMI及向病人查詢病史，包括有否懷孕、餵哺母乳、患有肺高血壓、青光眼、心衰竭、心律不齊、中風及有高血壓等，若有任何一種症狀，都絕不適宜Panbesy。

他不諱言，其實監管危險藥物的法例一直存在，但當中仍有漏洞，容易被人利用「灰色地帶」進行非法商業活動，須由警方調查及執法。至於監察醫生的操守問題難度更高，尤其要證明有否涉及濫開減肥藥物，可能需要多位涉事病人向醫委會投訴、舉證。

崔俊明指，醫委會絕不會無故去監察一位醫生如何診症或質疑其處方判斷，即使有關醫生疑似濫開藥物，仍可以「非適應症治療」的原因「解畫」。他坦言：「可能真係有人死咗，先可以引起當局關注及介入調查，現階段只可以喺道德上，畀市民自行判斷。」