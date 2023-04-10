有銀行以「嚴重疏忽」為由　要求信用卡被盜市民償還簽帳

民建聯接獲多宗求助，指有發卡銀行以信用卡持有人涉「嚴重疏忽」為由，要求自行負責被盜用簽帳的損失。民建聯立法會議員梁熙認為，金管局應為「嚴重疏忽」訂立定義，加強對市民的保障。



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民建聯指，信用卡被盜用的案件頻繁發生，今年比去年增加45.1%，客戶最終是否需要自行承擔被盜用金額的糾紛亦與日俱增。多年來《銀行營運守則》無統一各間銀行對客戶在信用卡遇到盜用時存在「嚴重疏忽」的定義，成為與銀行糾紛的主要分歧。

苦主張小姐被賊人偷取銀包裡面的三張信用卡，其中兩張被盜用。收到信用卡簽帳信息時，已即時通知銀行並已報案，賊人亦已被捉獲。其中一間涉事銀行已退款，但另一家銀行認為有關損失因事主「嚴重疏忽」引致，要求事主償還30幾萬的消費款項。

另一苦主陳先生收到熟悉號碼的短信，因誤入釣魚網站被賊人盜用信用卡資料。賊人成功進行7宗交易，但只有第7次交易才收到銀行短信通知。他已即時通知銀行信用卡被盜用，但銀行仍然要求陳先生償還有關款項。陳先生藉此機會提醒其他市民，即時收到熟悉號碼的SMS亦要小心核證，同時更質疑銀行為何對完全不符合其消費習慣的交易可以毫無警覺性，讓交易順利進行，卻事後怪責客戶嚴重疏忽，銀行卻置身事外。

另一位苦主李先生因為銀包被偷取，連帶信用卡亦被盜用，最終有三張信用卡被盜用，但其他兩間銀行都已退還有關款項，惟另一家銀行仍要求償還有關款項，再次證明不同銀行有不同操作，並沒有統一的標準。

民建聯立法會議員梁熙表示，金管局應為「嚴重疏忽」訂立定義，避免銀行將損失轉嫁苦主，並認為銀行若發現不尋常交易，應先聯絡持卡人以取得授權，建議市民不時檢查信用卡扣帳情況，其至拒絕銀行批出過高信用額度。