初選案｜趙家賢指助手認錯人　確認陳志全無出席新東協調會議

民主派初選案16被告審訊繼續，民主動力的前召集人趙家賢今（24日）續在西九龍法院（暫代高等法院）繼續作供，代表被告陳志全的律師上周盤問時，曾質疑趙的供詞不正確，指趙稱陳有出席新東協調會議，但其時陳正在主持網台節目。趙今主動向陳的律師澄清，是其助手記錄錯誤，又指當日有一名「形態好似陳志全」的人的代表陳出席，其助手認錯該人為陳，故記錄有誤。



據悉今早有穿上印有「公民抗命」字句上衣的人曾入法庭。法官陳慶偉開庭時向庭上的人說，法庭是處理法律事項，非用作表達政見，若任何人在庭內表達其政見，會被視為藐視法庭。



趙家賢作證時確認被告陳志全(圖)沒有出席新東的協調會議。(資料圖片)

陳的代表有提陳要做直播不能出席

趙家賢作供時，主動向代表被告陳志全的代表大律師馬維騉澄清，陳並沒有出席新東的首次協調會議。趙解釋他在會議中聽到人力的代表發言，指陳要做網台直播，未能出席會議，向各人致歉。趙說因他當日早走，未知悉陳有否之後到達，他收到其助手，即時任民動總幹事黎敬輝的筆記後，有就此問黎，黎說陳志全坐在人力代表在旁。趟想起會議中陳所屬政黨的代表身旁有一名男性，「形態好似陳志全」。在犯人欄的林卓廷聽到後，發出「嘩」一聲。趙指黎應把該人錯認為陳，所以紀錄了陳志全有出席會議。

民動曾轉貼朱凱廸的帖文

馬大狀問趙，民主動力於2020年3月27日，曾在Facebook轉發朱凱廸的一張帖文，朱的帖文是回應《HK01》訪問譚耀宗的一篇文章。馬問趙，該傳媒構的報道是否可靠，法官陳慶偉便補充其問題，「就趙所理解」，趙便回應首先要視乎他對新聞的解讀，法官陳仲衡打斷問趙，其作答是否很長，庭上各人聽罷發笑。趙回應「好短」，但法官李運騰則問辯方，是否有需要討論此事，辯方指不需要。

趙家賢承認曾轉貼過一張貼文，內與一篇提及譚耀宗訪問的文章有關，但趙稱沒有看過該篇報道。（張維浩攝）

誤以為朱在媒體刊登文章

辯方繼而問，文章中譚耀宗稱若民主派取得立法會過半議席，等同是憲制危機。趙指，當時他誤會朱凱廸的文章在該媒體刊登，又稱因民動被排除在同年3月的初選記者會，朱凱廸的帖文則有綜合該記者會的發言，因此民動轉發朱的帖文，令公眾覺得民動在此事上有參與。趙又稱，他未有看過該個譚耀宗的訪問。

未有印象當時有人指初選屬違法

馬續問，譚當時只是講及憲制危機，而非初選的合法性，法官陳慶偉便指趙沒有看過該訪問，李官則補問，至同年3月底時，社會上有否任何人指初選非法，趙說：「我無乜印象。」又指當時民動只集中處理推廣選民登記工作。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022