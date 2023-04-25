初選案｜辯方指本土抗爭派只是較進取　不一定反建制反政府

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪的時任民主動力召集人趙家賢今（25日）續在西九龍法院（暫代高等法院）接受辯方盤問，代表本土派被告鄒家成的律師向趙指出，本土抗爭派不一定反建制和反政府，只是為求達到政治目的時，會較進取，趙不同意說法，並指傳統民主派在爭取如地區建設等政策時，亦會很進取。趙已作供完畢，控方料明天傳召同屬民主動力的鍾錦麟作供。



辯方律師指，「本土抗爭派」可以泛指一些年輕、以香港利益優先的本土政治人物。(資料圖片)

本土抗爭派以香港利益優先

代表被告鄒家成的大律師陳世傑今早繼續作盤問，他向趙家賢指出，「本土抗爭派」一詞，可以泛指一些年輕、以香港利益優先的本土政治人物，趙稱他只是部份同意，認為這只是最基本的一些元素。陳大狀續問，「抗爭」不一定是指反建制或反政府，只是他們會更願意以進取或積極的態度去爭取，以求達至政治目標。趙不同意說法，並稱傳統民主派在爭取政策時也很進取，會不斷向政府官員施壓，亦有人為爭取訴求而積極向官員爭取。

另外，陳亦問到新界東第二次協調會議上，並沒有進行投票，即使只是意向性投票，亦沒有相關投票。趙不同意。

趙有支持區議會第二界別方案

代表被告李予信的大律師關文渭亦有作出盤問，他先問及立法會區議會第二界別，是否2012年政府和民主黨妥協下產生，趙稱：「妥協政治既藝術。」他當時是民主黨的中常委委員，亦有支持該黨通過政府方案。

趙家賢指李予信是溫和務實的新晉民主派。(劉安琪攝)

指李予信是溫和務實的新晉民主派

關續指該界別的選民不會同時屬其他功能組別界別，指該界別的選民屬草根階層，法官運騰質疑「草根」的說法，透露自已亦屬此界別，問他是否屬「草根」，庭上聽到哄堂大笑。關之後改為「一般市民」。趙稱選民可放棄原本所屬的功能組別界別，轉為區議會第二界別。關又指被告李予信和趙在2020年起，均為東區區議員，趙同意並指李予信屬溫和和務實的新晉民主派。

由於柯耀林的代表律師表示未有提問，各辯方律師盤問完畢，控方向趙提出覆問時，趙確認他曾出席首兩次港島區協調會。趙亦完成17天的作供。

控方料將傳召鍾錦麟

此外，控方表示下一名控方證人預計是鍾錦麟，警方上周六開啟鍾的手機，控方需考慮向辯方披露當中的資料。法官李運騰認為情況不理想，指審訊已踏入第50天，質疑控方應早於開案前處理，認為控方欠各人一個解釋。李官又問及案件進度，控方透露尚有市民和專家證人，亦需些處理匿名令，辯方透露不會反對控方的匿名令申請。

警方上周才解鎖到鍾的手機

主控官下午亦有就鍾錦麟手機問題解釋，並指警方和鍾會面時，鍾不肯定其手機的密碼。只交出了一些「組合」，警方擔心資料會被刪除，不敢冒險嘗試，直至上周六才成功開啟。控方已於午飯時把該些資料交給辯方，控方不會依賴作證。惟法官李運騰指，辯方亦需時審視，該些資料包括2400多個訊息，並有不少文件。主控官指大部份訊息和趙家賢手機的訊息重覆，惟李官指辯方或需作比對，亦可能需重召區諾軒和趙家賢，法官陳慶偉遂把案押後至明天。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022