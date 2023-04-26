居屋申請｜房委會擬收緊綠表資格　委員指可堵申報資產走漏眼情況

房委會資助房屋小組委員會今日（26日）將討論「居屋2023」銷售安排，據悉會議中同時要求委員商討是否通過收緊綠表買家的資格準則，與白表睇齊。小組委員會委員、立法會議員梁文廣今早在電台節目表示，贊同有關檢討方向，因早前有刑事案件牽涉綠表購買居屋的資格問題，引起很大迴響，認為現時安排欠公平，房委會調整安排是順應民意。



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梁文廣在電台節目表示，贊同收緊綠表申請者購屋資格的檢討方向，因早前有刑事案件牽涉綠表購買居屋的資格問題，引起市民很大迴響，認為現時安排欠公平，房委會調整安排，是順應民意。梁表示，地區上有不少市民向其反映，關注現時本港公營房屋供不應求的問題，認為房委會是次計畫有助堵塞綠表機制漏洞，杜絕爭議重現。

公屋戶現隔兩年始需申報物業 新建議可堵漏洞

他又指，要求綠表申請者購買資助出售單位前兩年不能在港持有住宅物業，限制合理，首先安排與白表申請者看齊，達到政策上的一致性，其次是居民現住公屋10年後需每兩年申報一次，但每次申報相隔兩年有漏洞，最新建議可堵塞。他建議，房屋署可考慮與土地註冊處互通資料，自動檢查綠表申請者是否持有物業，毋須逐份查閱。

被問及房委會有關計畫只針對申請者不可擁有香港住宅物業的限制，如申請者在海外或內地持有物業又如何辦理？梁文廣表示，如果一併審查境外物業需耗用不少資源成本，認為可先處理現時是否有在港物業的限制，日後再作有關檢討。