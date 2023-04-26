初選案｜辯方需時審視鍾錦麟手機資料　案件押後至下周四

民主派初選案16被告今（26日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，「從犯證人」趙家賢昨日完成作供，原定於今天傳控第三名控方證人，惟主控官稱上周末才破解到下一名證人鍾錦麟的手機，需時披露資料事宜，案件押後至今日處理。辯方律師指昨日收到相關資料後，目前仍在審視鍾手機內逾2,400條訊息等內容，惟尚未向被告索取指示，亦有律師因需要翻譯協助才能理解內容。法官應辯方要求，把案押後至下周四（4日）續審，又直言希望控方不會再有「意外延誤」。控方則指，相信不會再有類似情況發生。



趙家賢昨完成17日的作供後，原預計應該到下一名認罪被告鍾錦麟。控方昨透露，上周六才成功破解鍾的手機資料，同日午飯時間已向辯方披露該些資料，包括2,400多個訊息，另有不少文件。法官遂把案件至今日以供辯方考慮。

控方第三名證人鍾錦麟。（鍾錦麟fb）

有律師需翻譯協助了解手機內容

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文今指，至今尚在審視鍾手機的whatsapp訊息，但仍未向其當事人索取指示，故希望押後案件至本周五（28日）才傳召鍾，又透露控方預計鍾的主問只需一天，相信下周可以開始盤問。何桂藍的大律師Trevor Beel則指，他需要翻譯協助閱讀手機內容，其團隊審視資料進度較慢，傾向押後至下周開始傳召鍾。

官明言不欲再有意外延誤

法官陳慶偉則認為，不論周五或下周續審分別不大，決定直接押後至下周續審，以予各方索取指示，並向控方表示，希望不會再有「意外延誤」。控方代表副刑事檢控專員萬德豪回應指，相信不會再有類似情況發生。

本案部份法官及律師亦處理黎智英案

法官李運騰表示，控方已完成傳召趙，預計其他控方證人作供需時不長，關注到審訊能否如期在90日內完成。萬稱，審訊時間仍需視乎各方就承認事實的商討情況。李運騰指，他9月尾需要審理黎智英案，但因指定法官人數有限，若在黎案換官並不可行，而且參與本案的律政司署理刑事檢控專員周天行、大律師關文渭等人也有份參與黎案，因此希望控方能盡快交代，加上除了本案16名被告審訊，他亦要處理其餘31名認罪被告的求情及判刑等事項。萬則指，下周可向法庭交代。

黎智英下周會作終止聆訊申請

翻查資料，黎案暫定於下周二（2日）再訊，聽取辯方終止聆訊的申請，預計需時兩日。司法機構網頁顯示，處理該案的法官分別為杜麗冰、李素蘭及李運騰。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022