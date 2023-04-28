4警查案涉訛稱已搜屋　指閘門故障記錄出錯　官稱非無可能裁罪脫

4警調查一宗販毒案錄，涉嫌訛稱曾到疑犯家搜屋，惟疑犯父母卻指記錄上的時間未有人曾到他們家搜屋。4警因而被控公職人員行為失當罪。4警否認指控，案件早前經審訊時，他們稱因警車無油及閘門故障等，令記錄有誤。案件今(28日)在屯門法院裁決，裁判官黃國輝認為疑犯父母口供存在疑點，另閘門壞等亦非無可能發生，故裁定4名被告全部罪名不成立，但指他們自招嫌疑，拒絕被告的訟費申請。



四名被告包括警長馮孝聰(45歲)，及3名警員：林耀然(38歲)、羅學鍵(32歲)及葉家豪(31歲)，全部被控一項公職人員行為失當罪，控他們於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查一宗刑事案件時，虛稱已進行搜屋。

四名被告：警長馮孝聰，及3名警員：林耀然、羅學鍵及葉家豪在屯門法院被裁定行為失當罪不成立。

疑犯父母指當日無人到住所搜屋

控方案情指，4名被告於2018年3月15日凌晨，被派到葵涌一單位調查販毒案，並需進行搜屋。但疑犯父母卻指當日無人到他們住所搜屋，但4名被告的案件報告卻顯示他們當日約凌晨12時30分由屯門警署出發，11分鐘後到疑犯家，警署沒有4人乘私家車的出閘紀錄。

出門發現警察私家車無油

辯方指因被告林耀然記錯出入時間，導致報告的紀錄時間錯誤，且他們原本使用的警察私家車沒有油，故使用了首被告的私家車去搜屋，又因警署的閘機故障，才沒有出閘紀錄。

認為疑犯父母口供偏幫兒子

裁判官認為疑犯父母證供明似有隱瞞，認為2人作供偏幫兒子，不接納他們的證供。疑犯聲稱搜屋後於警署點算證物時，其身上有護照，官相信他被捕時身上不會有護照，認為有機會是搜屋後被檢取。

選錄錯誤及換車等事均有機會發生

至於辯方稱記錄時間有錯及換車等事，雖然4人被捕時沒有提及，但黃官相信該些事件確有可能發生，且不構成行為失當，認為控方未能做到毫無合理疑點證明4人有罪，裁定4人罪名不成立。

案件編號：TMCC 510/2022